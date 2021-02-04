視察中壢街友防疫工作 鄭文燦親自送上物資包關懷　

春節將至，桃園市長鄭文燦今天與社會局、獅子會一同前往中壢中正公園，訪視街友防疫工作，也親自發送春節關懷物資包，內有口罩、暖暖包、毛帽、乾洗手、八寶粥及泡麵等物資，讓街友們感受到年節溫暖。鄭文燦呼籲街友們勤洗手戴口罩，過個防疫好年，讓春節期間沒有任何防疫破口。

社會局表示，疫情仍然嚴峻，不容鬆懈，桃園的防疫措施全面升級，針對街友部分，社工及訪視人員於訪視或巡查時，除加強個人防疫規範宣導，包含戴口罩、勤洗手、酒精消毒、維持社交距離外，並協助測量街友體溫，如有流鼻水、咳嗽或發燒等症狀，將立即協助就醫。另定期提供街友口罩，發放乾洗手消毒液，並結合民間資源，捐贈乾洗手500瓶，幫助街友一起對抗病毒。

為了讓街友在過年期間能及時獲得協助，配合春節關懷不打烊措施於2月10日起至16日（小年夜至初五）設置兩處熱食關懷服務站，可分別在本市遊民外展服務中心（桃園區永樂街80號）或中壢平安站（中壢區福州二街46號）尋求協助。

此外，社會局在桃園區及中壢區另設有遊民外展服務中心，提供街頭關懷、避寒庇護、物資或供餐等，以及自立就業服務，協助街友回歸社會。