寒假線上學習開課 鄭文燦化身「小燦同學」互動答題

今年寒假碰上疫情，寒輔課程提前結束，桃園市教育局推出寒假自主線上教學課程，一口氣集結11間國中小、15名教師透過14間線上教室開課，讓183名學生雲端學習，英文、體育、公民、資訊科技課程樣樣來，市長鄭文燦今也化身「小燦同學」參與答題，並關心網速設備等問題，認為疫情期間更須推動線上學習，隨時隨地都能共學。

桃園區永順國小今天也在14間教室展示各項線上學習課程內容，可見老師在教室裡運用視訊、螢幕等設備，進行遠端教學，永順國小老師王正男以「防疫特攻隊」為主題，利用可愛的人形圖卡，請學生選出戴口罩錯誤示範的選項，進行互動答題。

線上學習不僅可進行趣味答題，也能互動複習學科題庫，光明國中校長何信璋以「會考前的生物總複習」，秀出題目人類能單腳平衡是因透過何種體內部位調控，鄭文燦則透過平板電腦答題為「小腦」；何說，若學生全員答對就不須講解，以加速學習。

14項線上授課主題多元，還有居家雙語體育課，由福豐國中老師何嘉娥在鏡頭另一側帶領學生伸展肢體，同時也能學英文，其他課程還有成語素養、二次函數、程式語言、專題寫作指導等，教育局強調，課程趣味豐富，展現新課綱素養課程的精神。

鄭文燦今天參與線上課堂了解運作情形，認為線上學習可一對多、多對一，不限時間地點，讓防疫學習不打烊，「教室放大5倍、10倍，學生在任何地方都可以學習」，有學生就說，白天待在媽媽公司上課，晚上回家一樣能學習，他會持續支持線上課堂的理念，預定讓教室設置電子白版從5千間到1萬間，鼓勵各項雲端教材能夠共享。

市府教育局長林明裕也說，教育局特別提供獎勵制度，請各級學校教師在寒假期間規畫同步直播教學或非同步派送教材課程，除核給授課教師績優獎勵，學校如果有4分之1以上教師參與，可申請教學設備補助1萬元，2分之1以上教師老師參與則補助2萬元。