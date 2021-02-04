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桃警春節Q版口罩亮相 舞獅、梅花年節味濃還宣導高承載
桃園市警察局交通大隊為各分局、交通分隊訂購春節連假交通執法Ｑ版客製化口罩，紅底、舞獅圖案年節氣氛濃，還印有「高乘載不足三人改走平面」大字。大溪警分局今天收到剛出爐的春節勤務口罩，都覺得有創意，可以減少近距離與民眾交談的時間，達宣導作用，也能向民眾賀年添加溫馨氣氛。
大溪警分局表示，轄區大溪、復興有許多著名宗教信仰廟宇及觀光景點，農曆春節都會湧入大量車潮及人潮，國道3大溪交流道北上二處匝道口2月14日（初三）、15日（初四）下午1點至6點高乘載管制，考量執勤同仁要近距離與民眾解說，加上有的駕駛人火氣不小，市警局交大客製化的紅色口罩很討喜，有濃濃的春節味相當吸睛，而且印有高乘載管制標語，可塑造暖警的形象，又能提醒民眾旅遊要做好防疫，大溪警分局春節前將配發圳頂、三元派出所及大溪交通分隊同仁執勤使用，達到宣導效果。
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