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春節連假 桃園台66接中山高南下匝道封閉3天72小時

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
春節假期桃園台66線匯中山高南下匝道有交通管制。記者鄭國樑／翻攝
春節假期桃園台66線匯中山高南下匝道有交通管制。記者鄭國樑／翻攝

桃園市平鎮警分局配合春節7天連假國道交通疏導、管制專案，台66快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道，南下匝道入口（18k）封閉日期時段為12日凌晨0時至14日凌晨0時，共3天72小時，用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，警方建議用路人可使用替代道路規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66，接台61西濱快速道路南下，或於台66中豐路交流道下接南平路，轉陸橋南路接臺1（延平路）南下，往大溪方向請行駛台66轉臺3南下行駛，避免塞車。駕駛人要掌握交通動態及各項管制，可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）4390218、高速公路查詢電話1968，也可上交通部網站 http://www.motc.gov.tw 查詢。

國道 替代道路

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