不動產詐騙頻現 竹縣府呼籲民眾申請地籍異動通知服務

內政部從2016年10月推出「地籍異動即時通服務」並在去年增加通報項目，只要不動產有異動情形就會透過手機簡訊或電子郵件通知，可以避免手中的不動產在不知情中遭人竊走；新竹縣申請服務比例只有1/500，縣府地政處就呼籲，服務完全免費，也是民眾財產保障的防火強。

根據地政處統計，新竹縣所轄土地建物所有權人共計39萬2547人，已申辦「不動產地籍異動即時通服務」的人數為928人，等於500人當中僅有1個人申請這項免費的服務，地政處就表示，這項服務是保障房產權益的無形防火牆，效果勝過將權狀藏在銅牆鐵壁或保險箱中，希望民眾好好利用。

「地籍異動即時通服務」主要是防止偽冒不動產抵押貸款或移轉的情形，協助民眾及早因應。申請這項服務後，若名下已登記的土地或建物所有權利被申請「拍賣、買賣、贈與、信託、抵押權設定及書狀補給登記案件」等，在政府機關於辦理「收件」、「異動完成」時，系統會分別以手機簡訊或電子郵件方式，主動通知民眾地籍異動情形。

去年5月該服務也新增「判決移轉、調解移轉及和解移轉」等3種登記原因納入通知範圍，可以防止不法集團偽冒他人債權文件及身分申請法院調解，並持法院所核發調解筆錄申辦移轉登記。

民眾如果有意申請服務，可到就近的地政事務所臨櫃辦理或併同土地登記案件隨案申請，或利用自然人憑證、工商憑證至內政部地政司地政線上申辦系統線上申請，有相關問題，也可向各地政事務所或新竹縣政府地政處詢問。