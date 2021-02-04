北橫櫻花季來臨 台7線羅浮設檢疫站進入應戴口罩

下周就是過年春節，觀光局昨針對13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制，桃園市北橫櫻花季也將來臨，為避免遊客群聚感染，桃園市府要求復興區各景點、旅宿業者對遊客量體溫、消毒，復興區公所也在羅浮台7線進後山處設檢疫站，並要求民眾戴口罩落實防疫。

復興區公所表示，因應山區春節假期、櫻花季來臨，公所昨和觀旅局、原民局及風管處等研議防疫措施，決議即日起區內各景點、餐廳、露營區及民宿等，自主對遊客量體溫、手部消毒，並檢視有無戴口罩。

另外，櫻花季賞花期間2月15日至3月21日期間，結合衛生所、派出所，及守望相助隊編組，在羅浮台7線進入到後山入口處設置檢疫站，針對遊客量體溫、檢視有無戴口罩，全面防疫。

桃園市長鄭文燦指出，北橫櫻花季設置採檢站相關人員很辛苦，而過年將至，市府各單位仍應依原訂計畫，防疫不能停下腳步、防疫沒有過年，也要各主管慰勉同仁，雖然連續幾天沒有本土確診個案，但仍不能鬆懈。

衛生局長王文彥說，部桃專案昨天有採檢300例，大約剩下幾百例，估計這兩日就能全數篩檢完畢，目前桃園市居家隔離人數累計列管4970人，其中解除4353人、現列管中617人。 王並建議，若觸摸公共設施如門把、電梯按鍵、電話筒、公車把手，手扶梯把手等務必要洗手。

觀旅局長楊勝評指出，觀光局針對13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制部分，桃園的小人國主題樂園並估最大乘載量50%為1萬310人。

教育局表示，今天起到周日（2月7日）是中小學聯合運動會，為降低群聚感染風險，比賽期間將落實人員造冊、量體溫、手部消毒及戴口罩（比賽時得免）及環境清潔消毒，賽事期間不開放民眾觀賽。