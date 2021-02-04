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桃園牛年1元福袋出爐 3萬份優先送醫護

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府牛年的1元福袋已經送往各醫院，請各院自行發放，圖左為中美醫院執行長吳昇明代為發放給院內員工。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府牛年的1元福袋已經送往各醫院，請各院自行發放，圖左為中美醫院執行長吳昇明代為發放給院內員工。圖／桃園市秘書處提供

桃園市政府往年過年前都會準備新春福袋，讓市長鄭文燦在辭歲、走春時，發給市府員工與市民拜年，但今年碰上疫情，行程全取消，由於牛年「春回大地」平安福袋已製作出爐，鄭文燦決定先準備3萬份送給桃園醫護人員，另市民前往10家春節不打烊的休閒農場、龍潭小人國、楊梅埔心牧場走春，也有機會領到1元福袋，感受新年祝福。

桃園市府秘書處長顏子傑說，桃園市政府今年的「春回大地」平安福袋，設計者找來為今年市府推出創意紙雕春聯操刀的藝術家成若涵，設計理念以正方形斗方「發」及「8隻小牛」守歲圍爐的剪紙圖像，刻畫除夕夜全家團圓，蘊含祝福桃園牛年大吉。

「春回大地」平安福袋背面黏貼1元硬幣，象徵一元復始，鄭文燦也在福袋背面寫下對市民的祝福，「辛苦而難忘的一年，已經過去。然而，生活在安全的台灣，是幸福的。未來一年，道路仍然漫長，我們的工作還沒有結束。」

市府指出，受疫情影響，今年無法在年前最後上班日，向市府員工辭歲致意，農曆年節期間，為避免群聚取消到宮廟參香祈福行程，新春開工團拜也改以市政大樓廣播。

鄭文燦說，往年福袋會透過這些行程發放祝賀，不過，雖然行程改變，今年的平安福袋，將請秘書處優先提供給桃園地區11家聯防責任醫院、地區醫院、護理之家及桃園相關醫事公會，感謝近3萬位醫護人員守護台灣，並送上新年祝福。

至於往年春節期間前往桃園的百間廟宇參香祈福、發送福袋，向市民朋友拜年，鄭文燦也說，今年遵循指揮中心防疫指引，避免群聚影響防疫，將改由民政局下周開始配送至各宮廟，交由廟方自行發放，另也請各單位局處首長代為發送福袋給同仁致意。

去年是辛苦的防疫年，鄭文燦說，他也指示秘書處，針對過去一年，辛苦守住國門、守護台灣的國際機場相關單位、防疫旅館員工、國防部支援桃園全市環境消毒作業的33化兵群及3家國籍航空公司，也要送上平安福袋，藉此表達感謝之意。

顏子傑說，雖然市長無法親自發放，但祝福的心意不變，市民若想要領取，春節期間，也歡迎前往10家春節不打烊的休閒農場，包含富田香草休閒農場、竹峰茗茶休閒農場、千郁休閒農場、好時節休閒農場、圓康休閒農場、九斗休閒農場、桃蘆坑休閒農場、烏樹林休閒農場、雲頂休閒農場、隆泉莊園休閒農場，還有龍潭小人國主題樂園、楊梅埔心牧場走春，購票入園也有機會獲得市長福袋，數量有限，送完為止。

今年1元福袋背面有市長鄭文燦寫給市民的祝福。圖／桃園市秘書處提供
今年1元福袋背面有市長鄭文燦寫給市民的祝福。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府牛年的1元福袋已經送往各醫院，向醫護人員拜年。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府牛年的1元福袋已經送往各醫院，向醫護人員拜年。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府今年的1元福袋優先送給桃園的醫護人員。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府今年的1元福袋優先送給桃園的醫護人員。圖／桃園市秘書處提供

福袋 鄭文燦 春節

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