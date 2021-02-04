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連江捐防疫酒精 鄭文燦：馬祖是桃園最好的朋友

中央社 / 桃園4日電

桃園醫院發生武漢肺炎群聚案。連江縣長劉增應今天至桃園捐贈馬祖酒廠出廠的防疫酒精，強調會與桃園站在一起，桃園市長鄭文燦說，風雨故人來，患難見真情，馬祖是桃園最好的朋友。

衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案。劉增應今天上午偕同國民黨立委陳雪生、連江縣議長張永江及縣府團隊至桃園，捐贈馬祖酒廠出廠的防疫用75%酒精600瓶協助防疫，由鄭文燦代表受贈。

劉增應致詞時表示，馬祖曾在兩岸對峙期間守護台灣安全，在小三通還沒關閉之前也是防疫最前線，「最前線的辛苦我們感同身受」。

劉增應說，桃園在防疫最前線守護國人健康，「我們的心跟桃園在一起」，因此來向鄭文燦表達敬意與謝意，相信在市府團隊和中央的努力、指導下，一定可以平安的渡過這次的疫情風波。

鄭文燦表示，桃園跟馬祖是姊妹縣市，過去6年共同推動很多活動，「風雨故人來，患難見真情」，過去兩岸對峙的年代，金門、馬祖被當成前線，承擔了很多苦難，現在桃園也是抗疫的前線，桃園的團隊卻從來沒喊苦。

鄭文燦說，前線其實是一個非常沉重的名詞，「但我們還是把他擔起來了」，馬祖過去承擔了更大的責任與辛苦，這次捐贈也象徵桃園與馬祖長遠的友誼，馬祖是桃園最好的朋友。

馬祖 鄭文燦 劉增應

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