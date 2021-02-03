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台南環保、政黨齊為護藻礁發聲 不容造成生態永久傷害

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保、政黨團體今天站出來為護藻礁發聲。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保、政黨團體今天站出來為護藻礁發聲。記者鄭惠仁／攝影

台南多個社區大學、環保團體、政黨今天站出來為珍愛藻礁連署發聲，並公布連署點，呼籲台南人站出來連署，為下一代守護的珍貴自然資產和環境教育場域。

荒野保護協會台南分會、台南社大環境行動小組、台南親子共學團、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量台南黨部、台灣民眾黨台南總服務處、新營社區大學、北門社區大學等團體，今天共同為珍愛藻礁發聲，說明桃園藻礁的獨特及珍貴性。

珍愛藻礁公投領銜人潘政忠指出，位於桃園的藻礁是全球最獨特的大型淺海現生藻礁地景及生態系，具有世界自然遺產價值，有信心能透過藻礁公投的公民複決權來翻轉，在3月中旬前完成使命。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰指出，會破壞藻礁的不只是接收站的工程，還包含航道、海堤、碼頭，產生的凸堤效應，會直接破壞324公頃的藻礁。環境行動小組研究員晁瑞光則指出，天然氣接受站工程是有替代方案的，若在台北港，或擴大高雄永安站、台中站功能，南北連通管線，可解決三接在觀塘破壞藻礁的問題。

荒野保護協會台南分會副分會長曾彥翔表示，荒野的藻礁公投巡善團也在台灣全國各地進行街頭宣導，不只讓大家知道藻礁的珍貴，更期待透過連署，讓天然氣接收站遷移藻礁一案，由全民來決定。

台南親子共學團暖暖蛇家長鍾佩珊表示，藻礁是極重要的環教場域，未來是孩子們的，可是大人做的決定，未來卻是由孩子們承擔，呼籲大家投入這場公民行動。

小民參政歐巴桑聯盟執行委員陳冠娟指出，藻礁生態與能源不是二選一，而是可以維持世代正義的雙贏選項。時代力量台南黨部辦公室主任洪國峰認為，以階段性天然氣接收站去破壞千年才能形成的藻，卻對環境生態造成永久性的傷害，將得不償失。

連署詳情請上珍愛桃園藻礁網址 (https://reurl.cc/g82e07)。

時代力量 公投 社區大學

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