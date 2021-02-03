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桃園疫情社福募款慘兮兮 議員募7萬加口罩捐弱勢拋磚
桃園疫情擴散延燒，今年社會物資及捐款大幅下降，桃園市社福團體苦不堪言，市議員徐其萬獲悉私立方舟啟智教養院經費拮据，他的服務團隊主動募捐愛心善款7萬元，徐其萬今天下午帶領團隊、大園同濟會成員前往方舟教養院，捐贈現金3萬多元及民生、防疫物資、口罩2500個，讓方舟教養院生防疫、好過年。
私立方舟啟智教養院在1989成立至今，專門收容18歲以上的中、重度及極重度智能障礙院生，目前收容院生93人，重度和極重度院生占九成，最年輕22歲、最年長者76歲，院長廖心慈說，今年疫情影響，社會捐款很少，口罩防疫物資欠缺，以往20多人回家過年，今年只有6人回家，年菜食材、防疫物資欠缺，希望社會募捐讓院生好過年。
徐其萬獲知後發起團隊秘書、助理募捐，募得7萬元，其中3萬多元購買過年民生物資，大園同濟會捐贈2500個口罩及議長邱奕勝亦捐助慰問金，徐與同濟會代表前往方舟教養院捐贈現金3萬多元及物資、口罩，廖心慈代表院方接受和感謝。
徐其萬說，早年與方舟教養院在大園結緣，今年獲悉疫情影響，該教養院社會贊助減少，院生欠缺民生及防疫物資，因此發起團隊募得7萬元購買物資、與同濟會員一起捐助防疫物資，協助教養院生過好年。
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