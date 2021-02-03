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SUPER食育大賽獲獎教案上線 灃食打造營養5餐資源網

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
灃食教育基金會2020年舉辦首屆SUPER食育教師大賽，鼓勵用心推廣飲食教育的工作者，結合灃食提供的豐富教材內容，以更積極、更具創意的教學方式，引領孩子進入食物的世界。圖／灃食教育基金會提供
灃食教育基金會2020年舉辦首屆SUPER食育教師大賽，鼓勵用心推廣飲食教育的工作者，結合灃食提供的豐富教材內容，以更積極、更具創意的教學方式，引領孩子進入食物的世界。圖／灃食教育基金會提供

全國關心飲食教育的朋友看過來！從全台211件作品中脫穎而出的「2020 SUPER食育教師大賽」獲獎教案上線了，只要現在登入由灃食公益飲食文化教育基金會為食育知識所打造的「營養5餐資源網」：https://www.dietpedia.fullfoods.org/，就可一次飽覽結合新課綱、跨科目、創意多元的得獎教案，歡迎所有對飲食教育有興趣的教師與家長參考，融入教學課程，讓食育成為日常生活的一部分。

灃食教育基金會2020年舉辦首屆SUPER食育教師大賽，鼓勵用心推廣飲食教育的工作者，結合灃食提供的豐富教材內容，以更積極、更具創意的教學方式，引領孩子進入食物的世界，為老師打造揮灑食育創意的舞台，在校園中，讓孩子潛移默化，培養出一輩子能帶得走的飲食素養。

灃食教育基金會資深經理葉俊甫表示，獲獎教案有15組團隊的多元創意，讓食物知識能夠融入課堂中，以不同方式呈現，不再只是侷限在單向的知識傳遞，而是引領孩子去發現問題，在實作經驗中，深刻感受到飲食知識與自己的連結。

灃食也特別為有志推廣飲食教育的朋友量身打造「營養5餐資源網」，專為對飲食教育有興趣的教師、營養午餐工作相關人員打造的專屬網站，集結過去灃食所累積的各類食育教材，包括主題文本、主題動畫、良食圖譜、教案示例、專題視頻、快問快答等豐富的知識內容。

深受歡迎的「營養5餐食譜」也會在資源網中完整呈現，有200道團膳料理， 2020年底灃食剛出版的「營養蔬食5餐食譜」及「校園廚房超實用秘笈」未來將陸續上傳，將提供校園廚房更多的菜色變化選擇，期待蔬食食譜能解決向來苦惱蔬食日該如何安排規劃菜單的校廚們。

「校園廚房超實用秘笈」傳授校廚以現代化的新觀點烹煮料理、對應不同樣態的食材，去除繁雜過時的費力步驟，讓營養午餐製作流程留下省力的職人工序，還有滿分的營養美味餐點。

灃食打造「營養5餐資源網」有豐富的營養午餐菜單變化食譜。圖／灃食教育基金會提供
灃食打造「營養5餐資源網」有豐富的營養午餐菜單變化食譜。圖／灃食教育基金會提供

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