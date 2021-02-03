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鐵皮遮擋百年州廳 竹市府拆除整頓完整呈現古蹟之美
新竹州廳有近百年歷史，因中央路側面長期遭舊鐵皮設施遮擋，新竹市政府著手整頓拆除，並整理凌亂電纜線，重現百年古蹟立面，紅磚牆、拱型窗都重見天日，市府指出，將鋪草皮、綠美化開放民眾使用，繼幸福廣場後，持續完善州廳周邊成為好行的舒適空間。
市府指出，和洋混合風格的新竹州廳建於1925年，為ㄇ字型的2層磚造建築，具高度歷史及藝術價值，是國定古蹟，目前為市府辦公廳舍，假日開放民眾參觀拍照。
市府行政處指出，為讓新竹州廳古蹟之美完美呈現，近日整頓遮擋中央路側立面的舊鐵皮設施，並鋪草皮增加綠地面積、種植新灌木群及改善變電箱色系，維持質樸古蹟樣貌。
行政處指出，市府積極開放州廳空間、改善市府周邊環境，要把空間還給市民，拆除圍牆打造幸福廣場、護城河改善、幸福盒子公廁與觀景空間，也完成天空纜線地下化，讓古蹟面貌完整重現，將持續在新竹州廳周邊創造更友善的環境景觀。
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