鐵皮遮擋百年州廳 竹市府拆除整頓完整呈現古蹟之美

新竹州廳有近百年歷史，因中央路側面長期遭舊鐵皮設施遮擋，新竹市政府著手整頓拆除，並整理凌亂電纜線，重現百年古蹟立面，紅磚牆、拱型窗都重見天日，市府指出，將鋪草皮、綠美化開放民眾使用，繼幸福廣場後，持續完善州廳周邊成為好行的舒適空間。

市府指出，和洋混合風格的新竹州廳建於1925年，為ㄇ字型的2層磚造建築，具高度歷史及藝術價值，是國定古蹟，目前為市府辦公廳舍，假日開放民眾參觀拍照。

市府行政處指出，為讓新竹州廳古蹟之美完美呈現，近日整頓遮擋中央路側立面的舊鐵皮設施，並鋪草皮增加綠地面積、種植新灌木群及改善變電箱色系，維持質樸古蹟樣貌。