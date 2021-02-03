最高發出16萬元 桃園市希望工程獎助學金19人獲獎

桃園市長鄭文燦今天頒發第14屆希望工程獎助學金，有19名經濟弱勢學子獲獎，該獎助學金優厚，大專生最多可領12萬元、高中職生最多8萬元，家境特殊還可審酌增加，長庚科大大二生游佩璇出身清寒，與母親相依為命，現就讀護理相關科系盼未來助人，經評委審酌頒發16萬元，她今獲獎感謝市府送暖，今年要拚國考減輕家庭負擔。

市府教育局長林明裕說，桃園市希望工程獎助學金獎助對象為設籍桃園市1年以上的經濟弱勢家庭，且就讀國內公、私立大專及高中職，在校成績須達平均80分以上且排名為全班前15%品行優良的優秀學生，經過督學及校長實地拜訪共錄取19名優秀學生。

19名獲獎學生背後都有一段辛苦的求學歷程，桃園高中鄧凱元來自單親家庭，母親努力養家還要還家中債務，為不讓媽媽擔心，鄧要求自己成績要保持班上前三名，今天也分享媽媽曾告訴他「要改變命運就要好好讀書」，自己會心存感恩並傳遞正能量。

長庚科技大學呼吸照護系游佩璇也與母親相依為命，家庭生活相當清苦，今天領到場中最高的16萬元獎學金，她感謝市府的照顧，並說這是對自己學習努力的肯定與前進的動力，這份獎學金「全家都受惠」，會優先貼補家用，並用來買國考參考書，剩餘存郵局作為生活費使用，游也自勉希望能考上國考減輕家庭負擔，之後再考慮升學。

3度獲獎的台灣大學政治系國際關係組湯敏也分享，從高中就獲得希望工程獎助學金，當時將獎學金用於參加教育部的國際交流計畫，歐洲14天旅程是她第一次出國，確立未來想往國際拓展的目標，也很感謝有了獎學金支持，讓她順利圓夢考取台灣大學。