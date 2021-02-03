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春節前苑裡市場周邊湧人潮 警分局將實施6天交管

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡市場周邊道路2月5至10日上午將實施交通管制措施 ，通霄警分局加強宣導。圖／通霄警分局提供
苗栗縣苑裡市場周邊道路2月5至10日上午將實施交通管制措施 ，通霄警分局加強宣導。圖／通霄警分局提供

苗栗縣苑裡鎮傳統市場及周邊大同路、為公路等區域每年春節前都湧入大批民眾採購年貨，通霄警分局為避免造成交通堵塞，今年2月5至10日共六天將在相關路段實施管制，時間從上午8點到12點。

通霄警分局表示，因應春節前湧入的購物人潮，苑裡鎮天下路與為公路口以東路段、為公路與忠勇街路口以西及和平路與大同路口以北路段， 2月5日至10日每天上午8點至12點禁止自小客車以上車輛進入，屆時管制時間也會視人車狀況提前或延後。

通霄警分局呼籲前往採購年貨民眾遵守交通規則，屆時請配合員警交通疏導管制措施，勿違規停車、臨時上下貨物或任意穿越馬路，分局將持續加強周邊交通疏導及人潮聚集地點違規停車驅離、取締，以維年貨市場周邊道路交通秩序及順暢。

苗栗縣苑裡市場周邊道路2月5至10日上午將實施交通管制措施 ，通霄警分局加強宣導。圖／通霄警分局提供
苗栗縣苑裡市場周邊道路2月5至10日上午將實施交通管制措施 ，通霄警分局加強宣導。圖／通霄警分局提供

年貨 春節

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