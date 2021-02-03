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空有功夫無有武之地 長春總裁拜會縣府促在苗栗擴廠

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
長春集團最大生產基地苗栗廠用地飽和，總裁林書鴻今天拜會苗栗縣長徐耀昌，希望縣府開發工業區提供擴廠。記者范榮達／攝影
長春集團最大生產基地苗栗廠用地飽和，總裁林書鴻今天拜會苗栗縣長徐耀昌，希望縣府開發工業區提供擴廠。記者范榮達／攝影

長春集團最大生產基地苗栗廠用地飽和，總裁林書鴻今天拜會苗栗縣徐耀昌，指出長春在化工業投入人力、經費，下最大功夫研究開發，舉世所公認，希望縣府開發工業區，最好是就近促成擴廠，否則長春空有一身功夫，沒有用武之地。

長春在苗栗市西山工業區廠區占地100多公頃，正式員工2000多人，生產的電子級雙氧水及MAH顯影劑等，供應台灣積體電路製造公司，鋰電箔等供貨電動車大廠特斯拉，長春成了台、美兩強關鍵原料商，重要性舉足輕重，林書鴻今天下午率團隊拜會徐耀昌，縣議會議長徐耀昌、縣議員余文忠等人坐陪。

林書鴻說，長春在化工業在研究開發下最大功夫，舉世所公認，舉例知道台積電來苗栗縣竹南科學園區設廠，長春超前部署生產雙氧水，純度百萬分之一級還不夠，要做到兆萬分之2到3，但長春如果沒有土地可以擴廠，將無用武之地。

他透露1964年時，因為西山工業區地勢較高，灌溉水源不足，時任副總統陳誠牽線，他與苗栗縣前縣長林為恭聯繫，現勘並促成長春設廠，他說，苗栗生活淳樸，長春在苗栗提供安定就業力量，地方互動也好，萬不得已才到外地擴廠，希望縣府協助開發工業區，不只是長春，其他工廠也可於受惠。

長春集團最大生產基地苗栗廠用地飽和，總裁林書鴻（右二）今天拜會苗栗縣長徐耀昌（左二），希望縣府開發工業區提供擴廠。記者范榮達／攝影
長春集團最大生產基地苗栗廠用地飽和，總裁林書鴻（右二）今天拜會苗栗縣長徐耀昌（左二），希望縣府開發工業區提供擴廠。記者范榮達／攝影

徐耀昌 苗栗縣 台積電

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