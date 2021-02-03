快訊

為何開學延「四天」？教育部曝決策原因

黃捷罷免案進入全新攻防模式 「化守為攻」不再冷處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／舊山線勝興站增添「覓境」 聯外道人車分流改善

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
舊山線「覓境步道」沿途景致迷人，還經過1號隧道南口上方。記者胡蓬生／攝影
舊山線「覓境步道」沿途景致迷人，還經過1號隧道南口上方。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣舊山線鐵道勝興車站是國內知名景點，但聯外道路苗49線鄉道狹窄，常出現遊客人車爭道現象，三義鄉公所向水土保持局爭取以舊步道沿鐵路新闢「覓境步道」，今天上午歡喜揭牌啟用，步道不但有助人車分流，沿途風景秀麗，為勝興站增添賞景秘境，吸引大批鄉親一起踏青體驗。

除了覓境步道，勝興車站旁的圓形廣場，鄉公所爭取內政部營建署前瞻計畫補助工程經費1830萬元，擴充廣場範圍 、設置步道並在周邊規畫無障礙空間，中午也熱鬧舉行啟用典禮，鄉公所期盼勝興站在步道及廣場的休憩工程完成後，車站周邊旅遊動線增加，更能呈現並延續三義鐵道文化特色，提供遊客自然、生態豐富的旅遊環境。

水保局施設的覓境步道工程包括生態步道及休憩空間，全長565公尺，經費950萬元，上午由鄉長呂明忠、立委陳超明、文觀局副局長王浩中、鄉民代表會及鄉內各界人士共同揭牌啟用，大批鄉親、親子及三叉河登山會成員在「公揹婆」表演團隊的帶領下一起踏青體驗，輕鬆地沿步道走向勝興站，步道沿途有溪流、鐵道及林蔭景觀，還經過1號隧道南口上方 ，景致迷人。

勝興社區發展協會理事長陳志奇指出，覓境步道將由社區接手認養，未來將運用周邊相關特色資源景點及青農主題據點，致力推動步道生態及農遊導覽。

舊山線「覓境步道」上午歡喜揭牌，為勝興站周邊增添休憩及賞景秘境。記者胡蓬生／攝影
舊山線「覓境步道」上午歡喜揭牌，為勝興站周邊增添休憩及賞景秘境。記者胡蓬生／攝影
勝興車站旁的圓形廣場，鄉公所爭取內政部營建署前瞻計畫補助工程經費1830萬元，擴充廣場、步道，周邊並規畫無障礙空間，中午也熱鬧舉行啟用典禮。記者胡蓬生／攝影
勝興車站旁的圓形廣場，鄉公所爭取內政部營建署前瞻計畫補助工程經費1830萬元，擴充廣場、步道，周邊並規畫無障礙空間，中午也熱鬧舉行啟用典禮。記者胡蓬生／攝影
舊山線「覓境步道」上午歡喜揭牌，為勝興站周邊增添賞景秘境，吸引大批鄉親一起踏青體驗，步道啟用後將由社區協會接手認養。記者胡蓬生／攝影
舊山線「覓境步道」上午歡喜揭牌，為勝興站周邊增添賞景秘境，吸引大批鄉親一起踏青體驗，步道啟用後將由社區協會接手認養。記者胡蓬生／攝影
舊山線「覓境步道」上午歡喜揭牌，為勝興站周邊增添賞景秘境，吸引大批鄉親一起踏青體驗。記者胡蓬生／攝影
舊山線「覓境步道」上午歡喜揭牌，為勝興站周邊增添賞景秘境，吸引大批鄉親一起踏青體驗。記者胡蓬生／攝影
舊山線「覓境步道」上午歡喜揭牌，為勝興站周邊增添賞景秘境，吸引大批鄉親一起踏青體驗。記者胡蓬生／攝影
舊山線「覓境步道」上午歡喜揭牌，為勝興站周邊增添賞景秘境，吸引大批鄉親一起踏青體驗。記者胡蓬生／攝影
舊山線「覓境步道」上午歡喜揭牌，為勝興站周邊增添賞景秘境，吸引大批鄉親一起踏青體驗。記者胡蓬生／攝影
舊山線「覓境步道」上午歡喜揭牌，為勝興站周邊增添賞景秘境，吸引大批鄉親一起踏青體驗。記者胡蓬生／攝影

鐵道 認養 陳超明

延伸閱讀

台灣離岸風電進入工程年 伯威海事拿下三大風場工程

影／中華電信工人台74撞前車 被車主打頭忍住不提告

當大村人真好 鄉公所今發2千元給弱勢鄉民

校園我最棒／希望入學台大電機 中一中廖子緹立志護眼工程

相關新聞

影／舊山線勝興站增添「覓境」 聯外道人車分流改善

苗栗縣舊山線鐵道勝興車站是國內知名景點，但聯外道路苗49線鄉道狹窄，常出現遊客人車爭道現象，三義鄉公所向水土保持局爭取以...

企業志工化身愛心外送員 送年菜陪伴獨居長輩過好年

農曆春節將至，台灣普利司通公司響應華山基金會「把愛送到家」計畫，志工們化身愛心外送員，今天前往新竹縣湖口鄉獨居長輩家中獻...

桃園長照服務春節不打烊 衛生局提醒9日前提出申請

下周將迎接春節7天連假，桃園市衛生局今天宣布，長照服務過年不打烊，共134家服務單位在春節期間持續提供7項長照服務，包含...

憨兒看新聞主動發起！社福送百盒公益禮盒為桃醫加油

衛福部桃園醫院日前爆發院內群聚事件，近日各界愛心湧入，要為第一線防疫的護理人員打氣，桃園市中壢區真善美社福基金會今年春節...

竹市議會聯手企業捐反光背心 16巡守隊協勤治安更安全

為提升社區巡守隊協勤時的安全，新竹市議會議長、竹蓮寺主委許修睿與欣瀚企業董事長曾昭維今天捐贈600件反光背心，提供給16...

竹北竹仁立體停車場啟用 市場採買停車更便利

新竹縣竹北市竹仁立體停車場今天完工啟用，該停車場位於竹北傳統鬧區天后宮、竹北公有市場旁，原為94個汽車位的平面停車場，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。