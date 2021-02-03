影／舊山線勝興站增添「覓境」 聯外道人車分流改善

苗栗縣舊山線鐵道勝興車站是國內知名景點，但聯外道路苗49線鄉道狹窄，常出現遊客人車爭道現象，三義鄉公所向水土保持局爭取以舊步道沿鐵路新闢「覓境步道」，今天上午歡喜揭牌啟用，步道不但有助人車分流，沿途風景秀麗，為勝興站增添賞景秘境，吸引大批鄉親一起踏青體驗。

除了覓境步道，勝興車站旁的圓形廣場，鄉公所爭取內政部營建署前瞻計畫補助工程經費1830萬元，擴充廣場範圍 、設置步道並在周邊規畫無障礙空間，中午也熱鬧舉行啟用典禮，鄉公所期盼勝興站在步道及廣場的休憩工程完成後，車站周邊旅遊動線增加，更能呈現並延續三義鐵道文化特色，提供遊客自然、生態豐富的旅遊環境。

水保局施設的覓境步道工程包括生態步道及休憩空間，全長565公尺，經費950萬元，上午由鄉長呂明忠、立委陳超明、文觀局副局長王浩中、鄉民代表會及鄉內各界人士共同揭牌啟用，大批鄉親、親子及三叉河登山會成員在「公揹婆」表演團隊的帶領下一起踏青體驗，輕鬆地沿步道走向勝興站，步道沿途有溪流、鐵道及林蔭景觀，還經過1號隧道南口上方 ，景致迷人。