新竹縣春節「抗疫不抗藝」 推四大主題展覽

新竹縣春節「抗疫不抗藝」，自2月3日至3月7日推出四大主題展覽，包含清華大學校友書法聯展﹑極彩佛像創作展﹑版畫展﹑創意繪畫王志中師生展，展出作品共達上百幅，各風格、媒材百花齊放，歡迎民眾前來觀展，紓解疫情緊張的情緒。

縣長楊文科表示，受疫情影響，縣府停辦年節相關大型藝文活動，文化局美術館舍展覽活動則加強防疫政策如常展出，包含美術館開放單一入口、控制進入民眾數量、強制宣導配戴口罩，並在進館前消毒雙手。

文化局長李安妤表示，此次展覽有四大主題，其中「清華大學校友書法聯展－竹師芳華」，邀集7名校友也是知名書法家參加，展出近60件作品，除了傳統篆、隸、草、行楷，也將書法與西方藝術結合，展現創新書藝。

「萬梅齊放版畫展」為鍾萬福與曾雪梅夫妻雙人展，2人都是業餘畫家，卻曾拿下全國年畫受獎，此次展出近10年創作的70多件作品，包含以12生肖為主題的絹版、橡膠版、木刻版及數位版的年畫作品，傳達兼具藝術的趣味性與生命力。

「佛藝之美」極彩佛像創作展則展出觀音、佛像、藏器、道教作品有60件，作品包含極彩、仿古兩種風格，最大的佛像高達8尺多，展現木雕佛像彩繪及漆藝創作完美結合，並融入日本及中國唐代風格，每座佛像都至少要花上幾個月時間才能完成，帶領民眾欣賞佛像彩繪藝術之美。