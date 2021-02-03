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企業志工化身愛心外送員 送年菜陪伴獨居長輩過好年

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台灣普利司通公司志工們化身愛心外送員，今天前往新竹縣湖口鄉獨居長輩家中獻上豐盛年菜、關懷包與祝福。圖／台灣普利司通公司提供
台灣普利司通公司志工們化身愛心外送員，今天前往新竹縣湖口鄉獨居長輩家中獻上豐盛年菜、關懷包與祝福。圖／台灣普利司通公司提供

農曆春節將至，台灣普利司通公司響應華山基金會「把愛送到家」計畫，志工們化身愛心外送員，今天前往新竹縣湖口鄉獨居長輩家中獻上豐盛年菜、關懷包與祝福，提前為他們家中增添暖意與年味，享受過節的喜悅。

台灣普利司通表示，依據去年國發會推估數據，台灣於2025年每5人將有一名65歲以上老年人，突顯老年照顧課題的重要性。今年是公司第7年參與華山愛老人行列，因了解獨居長者在經濟與陪伴上的迫切需要，6個部門的同仁組成愛心外送團隊，一同前往湖口鄉7位獨居長輩家中，透過簡單護理服務、暖心問候，以及寫春聯等小遊戲，與長輩開心互動。

此次拜訪的獨居長輩多有合併三高、糖尿病、中風等體況，志工們為了將祝福與心意傳達給老人家，輪番用生澀的台語、客語、國語與長輩溝通，走訪途中，長輩們也興奮地跟著志工到下一家串門子，氣氛相當熱絡。

志工們表示，走這一趟才知道社會角落有這麼多需要關愛的獨居老人家。也有志工為了今天可以來看阿公阿嬤，前一天加班到很晚，但看到長輩展開笑容，一切都很值得，期盼藉由志工活動，以生命陪伴生命，號召大眾齊加入守護弱勢長輩行列。

志工為長輩布置春聯，讓家中增添暖意與年味。圖／台灣普利司通公司提供
志工為長輩布置春聯，讓家中增添暖意與年味。圖／台灣普利司通公司提供

獨居老人 愛心

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