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茄苳社區獲選新竹市金牌農村 市府打造友善菜園
茄苳社區獲選為新竹市金牌農村，5月將角逐全國金牌農村競賽，市府爭取水保局補助，在社區打造友善菜園，今天動工，將闢建埤塘花園，用生態工法整建社區菜園，預計4月完工後將有步道、休憩平台等設施，廣植可食用的植栽，成為友善耕種農事體驗園區。
副市長沈慧虹等人焚香祈福及敲磚開工，沈慧虹說，茄苳社區2016年開始打造百年福德祠蝴蝶園區、環保公園及茄苳草寮，居民合力在社區閒置空間廣植蜜源與食草植物，營造蝴蝶生態園區，成為茄苳國小的生態教室，有如新竹市的桃花源。
沈慧虹說，茄苳社區生態豐富，居民非常熱情，市府支持創造成為遊客安心體驗的農耕園區，不僅要幫社區做出埤塘花園，用生態工法整建社區菜園，美化環境及設置步道、休憩平台，廣植可食用的植栽，營造可食地景，成為友善耕種體驗園區，可供遊客體驗、社區共餐、學校食農教育等。
市府產發處長張力可說，茄苳社區以園區式規畫概念，由點到線到面循序落實整體藍圖，已完成客家老宅曬穀場、農事體驗區，加上這項友善菜園改善工程，未來發展令人期待。
茄苳社區也獲選為新竹市金牌農村，里長古秀芬說，社區已著手準備角逐5月的全國金牌農村競賽，感謝市府協助打造友善菜園，居民都滿懷期待，也歡迎大家來茄苳社區參加農食輕旅行。
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