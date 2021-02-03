桃園長照服務春節不打烊 衛生局提醒9日前提出申請

下周將迎接春節7天連假，桃園市衛生局今天宣布，長照服務過年不打烊，共134家服務單位在春節期間持續提供7項長照服務，包含居家照顧、交通接送與送餐服務等，讓家屬能有喘息機會，但也提醒有服務需求的市民，請於2月9日前（送餐服務2月5日前）向桃園市長期照顧管理中心提出申請，以利連結合約單位安排人員提供服務。

桃市衛生局長王文彥說，無論是身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上原住民者或65歲以上的失能長者，家屬在春節期間都可多加運用居家照顧、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送、喘息服務、送餐服務等7項長期照顧服務，一般戶部分負擔比例依項目不同從16到27%不等，長照中低收5到9%，長照低收與低收戶免負擔。

衛生局指出，春節長照服務能協助家庭稍作喘息，1名陳姓男子因工作意外左側偏癱，說話和智力也受損，他的主要照顧者為年邁父親本身則患有慢性疾病，每日忙於照顧兒子的生活起居，陳父去年春節首度申請居家喘息服務，由衛生局安排單位服務人員至家中協助照顧兒子，自己終於能獲得喘息，暫時放下照顧壓力，好好過個年節。

還有另名王姓老婦罹患中度失智多年，生活完全仰賴媳婦照顧，但每逢過年期間媳婦要回娘家，無法照顧年邁的婆婆，一家人經過溝通後，決定申請使用機構喘息服務，讓媳婦回娘家，婆婆暫時到機構接受妥善照顧，解決家人多年來每年過年期間困擾。

市府衛生局提醒，家中有失能者，可在過年前向服務單位先提出申請，讓服務不中斷，此外，照顧者過年期間如須申請喘息，也可記得先預約使用喘息服務時間，以利排程，民眾若有需求可撥打長照諮詢服務專線1966，以利先連結合約單位安排服務。