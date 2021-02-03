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憨兒看新聞主動發起！社福送百盒公益禮盒為桃醫加油

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
真善美社福基金會由院內憨兒發起，預計明天送100盒公益禮盒為桃醫加油。記者高宇震／攝影
真善美社福基金會由院內憨兒發起，預計明天送100盒公益禮盒為桃醫加油。記者高宇震／攝影

衛福部桃園醫院日前爆發院內群聚事件，近日各界愛心湧入，要為第一線防疫的護理人員打氣，桃園市中壢區真善美社福基金會今年春節推出「憨樂公益禮盒」，儘管受疫情影響訂單大減，但有憨兒近日看到桃園醫院理護人員的新聞後想將親手包裝的禮盒送給醫護，預計明天送100盒禮盒為桃醫加油。

真善美福利基金會社資祕書黃小芳表示，此活動是由一名院生發起，院生當初看到電視新聞中孩子的護理師媽媽，近日因桃園醫院爆發群聚感染而被調去支援，讓他很久沒但到媽媽難過得哭了。於是院生主動提議要用自己的零用金認購1盒公益禮盒送進桃醫為醫護打氣，老師及其他院生聽聞此舉後跟進並發起此送愛活動，認購50多盒，也有民眾認購50多盒，將愛心一同送進桃醫。

黃小芳說，今年公益禮盒義賣受到疫情影響，許多公司行號取消訂單，導致訂單大幅銳減，往年準備4000盒禮盒在春節前夕都能賣完，但今年還剩約800盒，即使每年推廣辛苦，仍堅持以「包裝」禮盒義賣，希望讓憨兒們透過親手勞動獲得成就感，同時也會頒發獎勵金，讓憨兒們過年回家時能包紅包給爸爸媽媽。

憨樂公益禮盒盒裝由圖文作者「瑪麗不是女傭」設計，配合牛年設計憨兒與牛兒圖樣可愛討喜。內容物有平鎮秈米棒、高山烏龍茶，還加贈金磚存錢筒，每盒388元歡迎民眾認購。

真善美社福基金會由院內憨兒發起，預計明天送100盒公益禮盒為桃醫加油。記者高宇震／攝影
真善美社福基金會由院內憨兒發起，預計明天送100盒公益禮盒為桃醫加油。記者高宇震／攝影

義賣 疫情

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