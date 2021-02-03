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竹北竹仁立體停車場啟用 市場採買停車更便利

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹北市竹仁立體停車場位於竹北傳統鬧區天后宮、竹北公有市場旁。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹北市竹仁立體停車場位於竹北傳統鬧區天后宮、竹北公有市場旁。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市竹仁立體停車場今天完工啟用，該停車場位於竹北傳統鬧區天后宮、竹北公有市場旁，原為94個汽車位的平面停車場，因停車位不足，縣府與市公所向中央爭取前瞻計畫經費，耗資1.65億元改建為立體停車場，可提供223個汽車停車位、126輛機車停車位，並導入智慧化停車系統，停車更便利。

縣長楊文科表示，竹北市31個里中，有5個里人口超過一萬人，其中4個都在高速公路以東，只有竹仁里是位在高速公路以西，這裡是竹北傳統核心區，有信仰中心天后宮、竹北公有市場和中正東路商圈，長期為人潮車潮聚集點，停車需求高。

交旅處指出，爭取中央前瞻計畫，投入23億餘元新建6座停車場，竹北市2座，包含光明一路停6停車場、竹仁停車場；竹東鎮3座，含竹東交通轉運站地下停車場、信義停車場、仁愛停車場；以及寶山鄉寶山國中地下停車場1座，將提供1350個汽車停車位和627個機車停車位。

竹北市長何淦銘說，竹仁立體停車場由縣府和公所共同出地合建，獲交通部公路總局補助6225萬，公所配合1.02億元，總計1.65億元，停車場入口規畫由仁孝街進、出口則在仁德街，且建設超前部署，結構設計以5層樓載重為興建基礎，目前蓋了3層，共有223個汽車停車位、126個機車停車位，可解決當前周遭地區的停車需求，未來若需求增加，可從3樓頂直接加蓋增建。

竹仁立體停車場汽車停車位費率為1小時20元，續停半小時10元，機車停車位費率1小時10元，當天最多收費30元。

竹仁立體停車場今天完工啟用，預估能有效紓解農曆春節民眾採買的大量停車需求。記者陳斯穎／攝影
竹仁立體停車場今天完工啟用，預估能有效紓解農曆春節民眾採買的大量停車需求。記者陳斯穎／攝影
竹仁立體停車場可提供223個汽車停車位、126輛機車停車位。記者陳斯穎／攝影
竹仁立體停車場可提供223個汽車停車位、126輛機車停車位。記者陳斯穎／攝影

停車場 北市 天后宮

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