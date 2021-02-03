春節連假遊竹縣 前往熱門風景區可走替代道路

春節連假即將到來，新竹縣警察局針對縣內六福村主題遊樂園、北埔老街、內灣老街及尖石風景區等景點周邊道路，規畫交通疏導管制措施，建議用路人遇道路壅塞情形，應盡速避開車潮，改走替代道路。

警方執行交通疏導管制重點路段包括國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段、內灣外環道周邊。

國道3號關西交流道往六福村替代道路，可從國道3號開往新埔118線，再接竹18線到達六福村，全長約17.3公里，約24分車程。

台68線往北埔老街替代道路，可從台68線北興路匝道去後，沿北興路、工業一路經中正南路接台3線，就可抵達北埔老街，全長約8.2公里，約18分車程。

內灣風景區替代道路往台3線則有2個路徑可選擇，從內灣老街出來可走120線左轉永豐橋接竹35線，經增昌橋到仁愛街，再接台3線；或是走120線左轉內灣大橋，經南屏古道再接竹35線，經增昌橋到仁愛街，再接台3線。