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春節連假遊竹縣 前往熱門風景區可走替代道路

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
內灣風景區替代道路往台3線則有2個路徑可選擇，從內灣老街出來可走120線左轉永豐橋接竹35線，或左轉內灣大橋再接竹35線。圖／新竹縣警察局提供
內灣風景區替代道路往台3線則有2個路徑可選擇，從內灣老街出來可走120線左轉永豐橋接竹35線，或左轉內灣大橋再接竹35線。圖／新竹縣警察局提供

春節連假即將到來，新竹縣警察局針對縣內六福村主題遊樂園、北埔老街內灣老街及尖石風景區等景點周邊道路，規畫交通疏導管制措施，建議用路人遇道路壅塞情形，應盡速避開車潮，改走替代道路

警方執行交通疏導管制重點路段包括國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段、內灣外環道周邊。

國道3號關西交流道往六福村替代道路，可從國道3號開往新埔118線，再接竹18線到達六福村，全長約17.3公里，約24分車程。

台68線往北埔老街替代道路，可從台68線北興路匝道去後，沿北興路、工業一路經中正南路接台3線，就可抵達北埔老街，全長約8.2公里，約18分車程。

內灣風景區替代道路往台3線則有2個路徑可選擇，從內灣老街出來可走120線左轉永豐橋接竹35線，經增昌橋到仁愛街，再接台3線；或是走120線左轉內灣大橋，經南屏古道再接竹35線，經增昌橋到仁愛街，再接台3線。

警方也呼籲用路人遵守交通規則，並隨時收聽警廣交通臺(FM104.9)，掌握最新交通狀況，以便及時改道行駛替代道路，享有安全、舒適的連續假期。

國道3號關西交流道往六福村替代道路，可從國道3號開往新埔118線，再接竹18線到達六福村。圖／新竹縣警察局提供
國道3號關西交流道往六福村替代道路，可從國道3號開往新埔118線，再接竹18線到達六福村。圖／新竹縣警察局提供
台68線往北埔老街替代道路，可從台68線北興路匝道去後，沿北興路、工業一路經中正南路接台3線，就可抵達北埔老街。圖／新竹縣警察局提供
台68線往北埔老街替代道路，可從台68線北興路匝道去後，沿北興路、工業一路經中正南路接台3線，就可抵達北埔老街。圖／新竹縣警察局提供

替代道路 內灣 老街

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