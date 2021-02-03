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竹東信義停車場啟用 即起到3月1日試營運夜間免費停
竹東鎮鄰近中央市場的信義立體停車場在今天正式啟用，地上6層的停車空間將可提供139個汽車位、270個機車位，鎮長張順朋則表示從即日起到3月1日是試營運期間，每天下午2點到隔天上午8點免收費，希望能服務回鄉過年的民眾，也可改善市區違停情況。
縣長楊文科上午在啟用典禮上表示，過去民眾都認為竹東沒有什麼建設，但現在可以看到從信義停車場的落成，到接下來仁愛停車場、竹東轉運站都會陸續完成，這2年的竹東鎮也是新竹縣投注大量經費建設，竹東鎮只要大家共同努力，就能盡快達成升格「竹東市」的目標。
鎮公所指出，竹東信義停車場獲交通部前瞻基礎建設補助，經費為1.54億元，其中交通部公路總局補助7137萬元，縣府補助6000萬元，鎮公所負擔2311萬元，完工後委由國雲停車經營，採智慧化停車系統，出入不需取卡，掃描車牌就能入場，共有地上6層的停車空間，提供139個汽車位、270個機車位。
鎮長張順朋表示，信義停車場的停車空間比過去大上3倍，雖然建設過程中牽涉地下涵管改道等問題，但仍順利完工，因停車場鄰近中央市場、中興河道水岸，將來可以提供民眾買菜、休憩方便，而從2月3日起至3月1日試營運，試營運期間汽車停車每小時20元，每天下午2點到隔天早上8點免費停車。
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