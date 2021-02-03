訪國小時老師 陳菊：60餘年再重逢內心很感動

監察院長陳菊今天至桃園市私立慧兒園幼兒園，拜訪她的國小老師、園長劉阿李，陳菊說，時隔60餘年再重逢內心很感動，面對疫情，她也呼籲國人與桃園站在一起，不能讓桃園孤單。

桃園市長鄭文燦今天上午陪同陳菊參訪慧兒園幼兒園，鄭文燦表示，慧兒園幼兒園長劉阿李今年高齡96歲，在國小教書40餘年，在幼兒園也教了30餘年，獲桃園市終身幼教奉獻獎，是桃園的榮譽市民，更是桃園的幼教之母，現在幼兒園也在推動防疫教育，包括洗手歌、健康操，希望防疫教育扎根。

鄭文燦說，之前拜訪劉阿李時得知她是宜蘭三星人，以前在三星國小當老師，教過陳菊和前法務部長陳定南，當時立刻答應劉阿李邀請陳菊來相會。

陳菊表示，三星過去沒有幼兒園，小朋友都是直接念三星國小，「老師對我們的影響很大」，沒想過時隔60幾年，會因為鄭文燦和小學老師重逢，人生有很多的變化，很感謝有這個機緣再見到老師，很高興也很感動，沒有老師當年的教導，就沒有她的今天。

劉阿李說，對陳菊以前的印象是很認真、負責，今天和她見面感到很驚喜、開心，「是我一生當中最好的回憶」。

針對衛生福利部桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，陳菊表示，桃園的事就是台灣的事，鄭文燦跟桃園的醫護守在國門第一線，承擔的壓力責任很重，但相信鄭文燦的認真、用心、專業，全台灣都該支持他，「桃園面對困難，全台灣的人都是跟桃園的人站在一起」，把桃園守住就是把台灣守住，不能讓桃園孤單。