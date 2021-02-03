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坤輿案准、駁關鍵聯外道路 議會專案小組圍剿合法性

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府去年12月31日核准造橋鄉坤輿一般事業廢棄物掩埋場試營運計畫案，今天在縣議會專案小組遭圍剿質疑。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府去年12月31日核准造橋鄉坤輿一般事業廢棄物掩埋場試營運計畫案，今天在縣議會專案小組遭圍剿質疑。記者范榮達／攝影

苗栗縣造橋鄉坤輿一般事業廢棄物掩埋場試營運計畫案餘波盪漾，准、駁關鍵聯外道路合法性，縣府環保局等相關單位人員，今天在縣議會專案小組遭圍剿質疑並現勘，工商發展處建管科長顏哲青也認為丙建指定建築線的現有巷道認定，能否當成掩埋場聯外道路有必要進一步釐清。

苗栗縣政府去年12月31日准許坤輿試營運計畫案，地方組自救會1月5日埋鍋造飯長期抗爭，議會專案小組召集人廖秀紅今天申請說明會，副議長李文斌、林寶珠、鄭秋風、廖英利、陳碧華、張佳玲、劉順松、宋國鼎、曾玟學、陳光軒、黎煥強、羅貴星、陳品安等人參加，縣府環保局、地政處、工商發展處、農業處相關官員列席。

到場的造橋鄉民代表古育誌等人指出，縣府突襲式准許坤輿試營運計畫，3個月8200多噸，進場事業單位有55家，僅2家工廠在苗栗縣，且掩埋的處理方式，一埋就是一輩子，如果發生汙染，難道要全部再挖起來？掩埋場禍害子孫，縣府應該回應民意，撤銷坤輿試營運許可。

宋國鼎、鄭秋風、羅貴星等人質疑，坤輿申請試營運十多年，地形地貌都沒有改變，聯外道路問題爭議不斷，環保局去年3月駁回，未料，12月3日業者取得現有巷道可供公眾通行的認定，環保局不顧農牧用地用可許可項目也應不包括掩埋場，竟然據以許可，合法性堪慮。

顏哲青說，因當地有丙建申請建築，必須指定建築線，因此指定6公尺寬的現有巷道，這是基於建管單位職責，但能否當成掩埋場聯外道路的認定？可能會有疑慮。

環保局長陳華盛強調依法行政，他指出，坤輿歷經多次審查，去年3月駁回的原因是聯外道路部分未能提出合理說明，因而未予核准，後續提具認定聯外道路為現有巷道可供公眾通行函件，原缺失事項補正，才會核准90日試運轉計畫。

苗栗縣政府去年12月31日核准造橋鄉坤輿一般事業廢棄物掩埋場試營運計畫案，今天在縣議會專案小組遭圍剿質疑。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府去年12月31日核准造橋鄉坤輿一般事業廢棄物掩埋場試營運計畫案，今天在縣議會專案小組遭圍剿質疑。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府去年12月31日核准造橋鄉坤輿一般事業廢棄物掩埋場試營運計畫案，今天在縣議會專案小組遭圍剿質疑。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府去年12月31日核准造橋鄉坤輿一般事業廢棄物掩埋場試營運計畫案，今天在縣議會專案小組遭圍剿質疑。記者范榮達／攝影

建築 苗栗縣

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