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桃園春節8服務不打烊 路邊停車不收費、急診維持24小時

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市政府今宣布8項春節服務不打烊措施，2月10日至2月16日期間，包括路邊停車場不收費、急救責任醫院24小時門診，及相關社福關懷均維持服務。記者曾健祐／攝影
桃園市政府今宣布8項春節服務不打烊措施，2月10日至2月16日期間，包括路邊停車場不收費、急救責任醫院24小時門診，及相關社福關懷均維持服務。記者曾健祐／攝影

下周即將過年，桃園市政府今宣布8項春節服務不打烊措施，有環境清潔、交通運輸、醫療食安、社福關懷、觀光走春、漁銷動保，以及運動場館等，春節2月10日至2月16日期間，包括路邊停車場不收費、急救責任醫院24小時門診，及相關社福關懷均維持服務。

市府表示，環境清潔包括復興區2月10日正常清運，11日、14日8時起清運1趟且夜間停收，12日、13日及15日、16日停收，17日恢復正常清運；復興區以外各區2月10日至11日、16日9點起清運1趟且夜間停收，12日至15日停收，17日依正常清運時間加強清運。

交通運輸部分，計程車服務單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元。2月10日至16日路邊停車場不收費、部分公有路外停車場暫停收費；而交通號誌維修、路平通報全天不打烊，桃園、中壢拖吊保管場2月11日至16日早上8點至晚上8點提供領車服務。

今年雖受部桃群聚影響，但醫療食安方面2月10日至16日，急救責任醫院急診仍維持24小時，實際急門診開設因應疫情配合中央規定，就醫前請先電洽各醫院詢問。

社福關懷項目，社會局在2月10日至16日設置春節關懷不打烊服務中心，早上9點至下午5點受理通報案件，提供關懷救助金或物資，桃園市街友外展中心、人安基金會中壢站過年也將設立熱食供應站，另獨居老人、身障人士過年也有送餐。

觀光走春包括台灣好行大溪快線、小烏來線與石門水庫線、東眼山線2月10日、13日至16日行駛假日班表。虎頭山、角板山等2月10日、12日至16日正常開放；漁銷動保則是永安漁港漁貨直銷中心2月11日只開放到15時，竹圍漁港、永安漁港等春節照常開放。

另外，市府相關運動場館、藝文場所等開放時間也可以到臉書粉專「桃園事」、桃園市府官網查詢。

春節 停車場 石門水庫

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