「桃青之星5」總獎金高達25萬元 即日開放報名

青年在防疫期間也可以很充實！由桃園市青年事務局主辦的桃園青年達人賽「桃青之星5」，即日起開放報名，不限才藝種類，總獎金高達25萬元，邀請15歲至35歲設籍或就學於桃園市身懷絕技的各路好手，拿起錄影設備錄製才藝影片上傳報名。

初選邀請各領域專業評審針對才藝影片進行評比，擇優進行複賽與決賽。前10強入圍決賽者，除可抱回優渥的獎金及專屬獎盃，更可獲得表演媒合機會及增加知名度。曾獲得「桃青之星3」第三名的余政勳表示，參賽開啟了他演藝之路。他從第一屆開始參賽，經歷兩年，不斷調整及挑戰自己，直到第三屆獲得第三名獎項後開始打開知名度，曾受邀擔任演唱會開場嘉賓，更獲得許多演出活動甚至是藝人和聲等機會。

「桃青之星5」今年特別增加兩大人氣獎，由評審們從決賽選手中，評選出一名最具潛力的新人給予「最佳新人獎」鼓勵，並邀請歷屆桃青之星獲獎的學長姊齊聚，組成「桃青之星家族」評審團，評選出「桃青之星家族人氣獎」一名，希望藉此創造桃園在地表演藝術風氣提升與表演人才互相交流及凝聚。

青年局長顏蔚慈表示，桃青之星已辦理4年，培養許多優秀才藝青年，並媒合歷屆前10強選手至不同活動進行演出，總表演媒合場次近200場，也致力於扶植本市高中(職)及大專院校表藝學群相關科系，不僅提供多元補助、場地協力、演出實務媒合，去年更首創以表藝月為主題，結合桃市表演藝術相關科系及桃青之星進行聯合展演，讓人見識桃園表藝的青能量。