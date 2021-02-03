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司馬庫斯櫻花季登場 入山總量管制4日上午網路開放預約

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
司馬庫斯部落櫻花即將全數盛開，上山賞櫻需上網預約，並持通行證才能出入司馬庫斯。圖／縣府提供
司馬庫斯部落櫻花即將全數盛開，上山賞櫻需上網預約，並持通行證才能出入司馬庫斯。圖／縣府提供

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落因種植許多櫻花，每年春季都能看到櫻花盛開景象，但也因為遊客車輛湧入造成交通大打結，今年將從12日到3月10日實施交通管制，車輛須上網登記才可進入部落，網路登記從明天上午9點開放，縣府提醒民眾進入部落需配合防疫，賞櫻也要全程戴口罩。

司馬庫斯部落位於尖石鄉海拔約1500公尺的山區，20多年來在居民及政府單位合力之下，陸續種植許多櫻花樹，司馬庫斯的櫻花以霧社山櫻花和緋寒櫻為主要品種，從每年2月前後盛開，尤其到了櫻花季假日就會吸引大批遊客上山賞櫻。

縣長楊文科表示，司馬庫斯又稱為「上帝的部落」，每年櫻花季大量車潮總造成道路嚴重塞車問題，為了道路安全、遊憩品質，也避免成為防疫破口，請民眾配合相關措施，進入部落園區務必攜帶口罩，配合測量體溫，並善用部落提供的酒精消毒。

交旅處長游志祥則說明，司馬庫斯櫻花季總量管制期間為2月12日至3月10日為止，管制路段為泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間，管制站設於竹60線39K處（泰崗部落牌樓），因部落遊客承載量為600人，每天外地車輛採預約制，汽車限定100輛、機車100輛。

民眾如欲上山賞櫻，從明天（4日）上午9點可上（ https://www.smangus.org/permit_request.php ）網站登記，自小客車持通行證在每天中午12點40分前或下午3點後上山，下山時段則限下午2點前或4點20分後；中型巴士可上山時間則為下午3點至3點20分，可下山時間為下午1點40分至2點，住宿過夜車輛也需於管制時間內進出。

櫻花季 司馬庫斯 賞櫻

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