快訊

洽談新冠國際疫苗廠不只已上市3家 另3家名單再曝光

2021年全球各大預言總整理：疫情何時停、災禍會來嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市防疫關懷包改版 春節版有年味口罩、年節點心

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府今指出，將於6日起發送限定版「新春關懷包」，除有市府限量賀歲小紅包，還加碼年味十足的「春節版口罩」及瓜子、寸棗等春節應景點心，伴民眾檢疫期間安心過好年。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今指出，將於6日起發送限定版「新春關懷包」，除有市府限量賀歲小紅包，還加碼年味十足的「春節版口罩」及瓜子、寸棗等春節應景點心，伴民眾檢疫期間安心過好年。圖／新竹市政府提供

農曆春節將至，返鄉人潮多，其中有居家檢疫、隔離民眾將在春節期間度過檢疫期，新竹市政府今指出，將於6日起發送限定版「新春關懷包」，除有市府限量賀歲小紅包，還加碼年味十足的「春節版口罩」及瓜子、寸棗等春節應景點心，伴民眾檢疫期間安心過好年。

社會處指出，市府自去年2月開始發送關懷包給居家檢疫及隔離者，內含口罩、體溫計、垃圾袋、罐頭、餅乾、泡麵、咖啡包及防疫宣導單，內容豐富，累計至今年1月底已發放1萬2936份，另民眾若有需求，市府也提供送餐服務。

社會處表示，年節期間許多國人返台並居家檢疫14天，為讓居家檢疫民眾都能安心過年，市府除備妥關懷包內基本民生物資，另有「平安好年」小紅包為民眾送上祝福，瓜子、寸棗、生仁、米荖「春節四喜」小點心；最特別的是春節限定的「大桔大利」、「年年有魚」應景口罩，即使獨自過年也能有濃濃年味。

市長林智堅表示，針對居家隔離或檢疫者，市府提供一站式關懷，提供行政服務、物資提供、醫療服務、心理關懷、清運清潔、急難救助、安全維護等服務，讓接受居家隔離或檢疫者安心生活，撥打新竹市關懷中心專線就可詢問相關服務。

也呼籲現在是防疫關鍵期，請民眾務必配合遵循防疫規定，居家檢疫與隔離者也務必耐心度過隔離期、落實自主健康管理，團結做好防疫工作。

新竹市政府今指出，將於6日起發送限定版「新春關懷包」，除有市府限量賀歲小紅包，還加碼年味十足的「春節版口罩」及瓜子、寸棗等春節應景點心，伴民眾檢疫期間安心過好年。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今指出，將於6日起發送限定版「新春關懷包」，除有市府限量賀歲小紅包，還加碼年味十足的「春節版口罩」及瓜子、寸棗等春節應景點心，伴民眾檢疫期間安心過好年。圖／新竹市政府提供

春節 居家檢疫 口罩

延伸閱讀

易遊網春節出清！環島之星省千元 飯店一晚含稅免2千

日盛期貨牛來運轉好運抽 掌握春節國際行情

史上最冷清春節！多縣市退房潮 新北訂房率不到2成、南投3成退訂

新北春節救急 166處發平安袋

相關新聞

司馬庫斯櫻花季登場 入山總量管制4日上午網路開放預約

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落因種植許多櫻花，每年春季都能看到櫻花盛開景象，但也因為遊客車輛湧入造成交通大打結，今年將從12日...

桃園春節8服務不打烊 路邊停車不收費、急診維持24小時

下周即將過年，桃園市政府今宣布8項春節服務不打烊措施，有環境清潔、交通運輸、醫療食安、社福關懷、觀光走春、漁銷動保，以及...

「桃青之星5」總獎金高達25萬元 即日開放報名

青年在防疫期間也可以很充實！由桃園市青年事務局主辦的桃園青年達人賽「桃青之星5」，即日起開放報名，不限才藝種類，總獎金高...

竹市防疫關懷包改版 春節版有年味口罩、年節點心

農曆春節將至，返鄉人潮多，其中有居家檢疫、隔離民眾將在春節期間度過檢疫期，新竹市政府今指出，將於6日起發送限定版「新春關...

竹縣青年諮詢委員會成軍運作 年輕活力注入縣政

為加強青年公共參與和溝通機制，新竹縣政府特別設立「新竹縣政府青年諮詢委員會」，徵選15名18至40歲的社會青年代表，加上...

31國中生 專訪徐耀昌

「請問縣長小時候的志願是什麼？」苗栗縣教育處寒假推出校園特派員編採電子報冬令營，31名國中學員昨天拜會縣長徐耀昌，以記者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。