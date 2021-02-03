竹縣青年諮詢委員會成軍運作 年輕活力注入縣政

為加強青年公共參與和溝通機制，新竹縣政府特別設立「新竹縣政府青年諮詢委員會」，徵選15名18至40歲的社會青年代表，加上縣府和專家學者代表共24人，委員們將分6組運作，每4個月彙整議題和政策意見，形成具體縣政建議。

縣長楊文科表示，新竹縣人口平均年齡僅39歲，是全台第二年輕城市，設立青年諮詢委員會目的是希望讓青年表達公共政策關注和分析，優化青年政策，增加年輕人參與縣政的機會，打造出友善的青年環境。

青年事務中心指出，去年底徵選出15名社會青年代表，縣府機關代表則有5名、專家學者代表4名，加上正副召集人縣長、副縣長，共26名諮詢委員。15名社會青年代表分別為：吳界、田芮熙、賴奕達、張念誠、董昱輝、蔡姿萱、鍾凱迪、范智鈞、盧俊斌、戴翊如、曾炫諭、莊亞男、高至宣、林瑞德、蕭瑞宏。

青年事務中心說，昨天委員會召開籌備會議，諮詢委員們首次相見歡，互相自我介紹，由委員之一的縣府秘書長陳季媛主持會議。