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竹縣青年諮詢委員會成軍運作 年輕活力注入縣政

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣青年諮詢委員會正式成軍，昨天召開籌備會議。圖／新竹縣政府提供
新竹縣青年諮詢委員會正式成軍，昨天召開籌備會議。圖／新竹縣政府提供

為加強青年公共參與和溝通機制，新竹縣政府特別設立「新竹縣政府青年諮詢委員會」，徵選15名18至40歲的社會青年代表，加上縣府和專家學者代表共24人，委員們將分6組運作，每4個月彙整議題和政策意見，形成具體縣政建議。

縣長楊文科表示，新竹縣人口平均年齡僅39歲，是全台第二年輕城市，設立青年諮詢委員會目的是希望讓青年表達公共政策關注和分析，優化青年政策，增加年輕人參與縣政的機會，打造出友善的青年環境。

青年事務中心指出，去年底徵選出15名社會青年代表，縣府機關代表則有5名、專家學者代表4名，加上正副召集人縣長、副縣長，共26名諮詢委員。15名社會青年代表分別為：吳界、田芮熙、賴奕達、張念誠、董昱輝、蔡姿萱、鍾凱迪、范智鈞、盧俊斌、戴翊如、曾炫諭、莊亞男、高至宣、林瑞德、蕭瑞宏。

青年事務中心說，昨天委員會召開籌備會議，諮詢委員們首次相見歡，互相自我介紹，由委員之一的縣府秘書長陳季媛主持會議。

會中決議未來將正副召集人以外的24名委員分為地方創生組、數位轉型組、友善環境組、跨域學習組、志工服務組和代間共好組等6組，小組間可互相支援參與提供意見，不定期開會蒐集意見，若有需要，也可隨時訪視各局處並尋求協助，每4個月召開正式會議，屆時彙整各政策意見，討論可否形成具體縣政建議。

新竹縣長楊文科上任後極重視年輕世代，透過青年諮詢委員會強化青年參與縣政。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科上任後極重視年輕世代，透過青年諮詢委員會強化青年參與縣政。圖／新竹縣政府提供

青年 新竹 楊文科

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