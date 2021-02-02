北橫賞櫻地圖14景點出爐 別忘了還有水舞、攝影比賽

桃園市政府風景管理處配合北橫櫻花季節，製作賞櫻地圖，合計有14個賞櫻景點歡迎民眾多利用。

除了賞櫻，位在北橫的慈湖園區夜間水舞活動已經進入第二階段，不分平假日晚間都有精采的水舞表演，預計大年初一會進入第三階段的展演活動，屆時將有嶄新的樂曲配合3.0版的水舞編程，民眾上山賞花後，可以駐足慈湖欣賞美麗的水舞表演。

風管處還主辦北橫攝影比賽活動，主題不限櫻花，只要是北橫沿線的美景均可入鏡，作品拍攝時間限去年11月1日至今年10月31日間；收件日期今年10月9日至30日，金牌獎金4萬元。

為記錄水舞之美及提升慈湖地區觀光知名度，風管處同時舉辦水舞攝影比賽，作品限去年10月1日至今年3月30日拍攝；收件日期今年3月10日至31日，金牌獎金2萬元。水舞、風景攝影比賽辦法如有修正以風管處官網公告為準。