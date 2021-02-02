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影／校園特派員採訪 徐耀昌：幼時是家裡的「破壞王」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（左）、教育處長邱廷岳（右）接受校園特派員的提問侃侃而談。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（左）、教育處長邱廷岳（右）接受校園特派員的提問侃侃而談。記者胡蓬生／攝影

「請問縣長小時候的志願是什麼？」苗栗縣教育處在寒假推出校園特派員編採電子報冬令營，31名國中學員上午拜會縣長徐耀昌，並以記者會形式提問，徐耀昌答覆小小特派員的問題，侃侃而談成長時的「跑車」經驗，並細數從政歷程與學員分享，他期勉大家做人處事不能好高騖遠，要踏實地努力培養自己的能力，因為「三分天注定、七分靠打拚」，此外也要懂得「接地氣」掌握社會脈動。

學員上午11點到縣府採訪，徐耀昌雖然行程緊湊，但百忙中仍抽空趕回縣府接受學員的採訪，學員問他小時候的志願是什麼？徐耀昌話匣子一開侃侃而談，說他小時候很調皮，還是家裡的「破壞王」，但也經常受傷，頭上還留有縫合的傷疤，也曾從樹上掉下來摔斷手，因家裡開貨運行，寒暑假都得跟著貨車四處跑車幫忙，不像現在學生放寒暑假可在家吹冷氣、溫習功課。

徐耀昌從童年成長記憶談起，到首次接觸政治參選頭份鎮長，如今連任縣長，開心與學員分享近30年來的從政經歷和抱負。

教育處長邱廷岳也成為採訪對象，學員問他最有成就感的事，邱廷岳認為他在教育界服務40多年，無私地將所學教給學生，看到自己教過的學生成為優秀人才，在社會上能有表現且品行端正，就是最讓他有成就感的事。

編採冬令營由聯合報教育事業部承辦，有來自建台、明仁、新港、大倫、苗栗、公館國中31名七、八年級學生參加，2月1日起一連接受3天課程，學習如何採訪提問、寫作並自訂各項議題，如環境生態、食品安全、交通觀光、宗教信仰、教育人文、科技育樂等，將透過電腦嘗試編排一份電子報，預定明天下午發表，許多學員一連2天接受課程，感覺新鮮有趣，也期待將作品呈現，好好展現在冬令營的學習成果。

苗栗縣校園特派員編採營的學生上午11點多到縣府採訪縣長徐耀昌，徐耀昌也針對學員的提問、個人成長經驗與大家分享。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣校園特派員編採營的學生上午11點多到縣府採訪縣長徐耀昌，徐耀昌也針對學員的提問、個人成長經驗與大家分享。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣校園特派員編採營的學生上午11點多到縣府採訪縣長徐耀昌，徐耀昌也針對學員的提問、個人成長經驗與大家分享。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣校園特派員編採營的學生上午11點多到縣府採訪縣長徐耀昌，徐耀昌也針對學員的提問、個人成長經驗與大家分享。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 跑車 寒假

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