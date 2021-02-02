春安不再吃冷飯菜 這派出準備暖心又防疫的「鐵飯碗」

桃園市平鎮警分局建安派出所考量春安、防疫等勤多，協調轄區餐飲業者為員警準備春節連假暖心便當，讓執勤員警都能在寒冷的冬夜中，隨時補充體力。

建安派出所從警年20年的資深員警表示，以往過年執勤都是吃餐廳提早準備好的合膳，若無法準時返回駐地，看著桌上冰冷的佳餚沒胃口，只好選擇泡麵或是速食，有時候想想還真有點不是「滋味」，春節連假有美味便當確實很好。分局長李建民認為，建安派出所春節期間為同仁準備便當，做法很貼心，歡迎其他派出所跟進。

平鎮警分局建安派出所副所長蕭美賢表示，因春節期間勤務繁重，加上防疫作戰，一些勤務導致執勤員警在派出所用餐開伙時間，無法準時返回用餐，加上許多餐飲店家過年期間未營業，員警回到派出所有可能吃到冷的合膳，只好選擇麵包或是泡麵果腹，恐怕造成腸胃不適。

另外，目前新冠肺炎疫情仍險峻，為避免合膳用餐增加員警染疫風險，所長劉偉成特別協調轄區過年期間願意開伙的餐廳，為同仁準備營養均衡又美味的便當，讓無法準時回派出所用餐的同仁，都能透過保溫設備吃到熱騰騰、新鮮的熟食，天冷的時候暖心又暖胃。