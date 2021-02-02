行政及環保清潔人員隔離也發慰問金 鄭文燦：原則3萬元

衛福部桃園醫院院內群聚事件，連帶讓平鎮1家醫院也有染疫風險，桃園市長鄭文燦日前宣布，針對因執行業務確診或居家隔離的醫事相關人員，將分別發放10萬元與3萬元慰問金，今天再加碼將針對同在防疫現場的行政與環保清潔人員納入補償範圍，鄭下午表示，這部分人數不多約40多人，由於與醫護風險相同，「原則用3萬元發放」。

鄭文燦表示，衛生局近日正在針對因執行業務而確診或居家隔離的醫事相關人員，分別給予10萬元及3萬元慰問金，主要針對部桃與平鎮1家醫院發放，可領到10萬元慰問金的確診醫護有9人，可領到3萬元被隔離的醫護有570多人，近日已經陸續發放。

由於這2家醫院都有向市府反映，院內還有行政人員與環保清潔人員是否能比照發放，鄭文燦認為，「一樣辛苦一樣有風險」，額度會請衛生局研議，盡量比照醫事相關人員一樣發放3萬元，符合發放條件的人員不多，大概約40多位，希望藉此給予防疫人員實質鼓勵和肯定。