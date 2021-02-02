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部桃疫情開不了業 他的「深夜食堂」溫暖大夜護理師

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區1家日式料理店受疫情影響，決定延後開業，老闆豪哥得知部桃大夜班護理人員常沒東西可吃，他近日開起「深夜食堂」，專替部桃大夜現做熱呼呼便當。圖／中聖里長崔美瑛提供
桃園區1家日式料理店受疫情影響，決定延後開業，老闆豪哥得知部桃大夜班護理人員常沒東西可吃，他近日開起「深夜食堂」，專替部桃大夜現做熱呼呼便當。圖／中聖里長崔美瑛提供

衛福部桃園醫院群聚造成19人確診，疫情還未趨緩，周邊餐廳生意也受影響，桃園區1家日式料理店受疫情影響，決定延後開業，老闆得知部桃大夜班護理人員常沒東西可吃，他近日開起「深夜食堂」，專替部桃大夜現做熱呼呼便當，有壽喜燒飯、日式咖哩等，午夜12點半直送部桃門口，老闆說看到護理師期待的表情，是最幸福的一刻。

「天婦炊事」原訂1月底開業，老闆「豪哥」坦言，自己是疫情的受災戶之一，店面都就定位，碰上疫情無法開業，但心想既然停了下來，也不能不做事，原以為部桃物資充足，但得知大夜班護理人員時常餓肚子上班，直覺「這樣怎麼對」，他再三確定之後，決定發揮餐飲專業，親自做了便當送過去，為他們加油打氣。

豪哥的手藝不錯，每天菜色都有變化，有燒肉、咖哩、滷麵與壽喜燒飯，豪哥說，原本今天要運用台南食材做浮水魚羹米粉，但因過年宅配延誤，所以臨時改菜單要做古早味鹹粥，他回想過去在藝文特區開業時，這一碗鹹粥讓1名旅居海外的客人吃到眼角泛淚，自己一早趕緊採買，也希望自己的手藝溫暖大夜護理人員。

桃園區中聖里長崔美瑛得知里內餐廳的善舉，相當感動，由於一開始72份不夠，有部分大夜班護理人員沒拿到，店家還加碼到85份，這幾天以來，也有熱心民眾自願到店內當志工，或是認捐大夜消夜，讓她看到善的循環，也希望這樣的愛心店家未來開業後，大家也能力挺，部桃護理長也留言感謝老闆的熱騰騰便當，給桃醫大夜的溫暖。

「自己只是出一點力，這份善心是集結了大家的力量！」豪哥說，自己很低調，也不是想蹭熱度，只是想發揮手藝溫暖大夜護理師的肚子，原本計畫做到2月4日，之後要籌備開業與回台南祭祖等事宜，但又擔心「深夜食堂」停下來會沒商家接手，這些大夜班又要餓肚子，自己無法放任不管，目前還會繼續做下去，回家祭祖就之後再說。

桃園區1家日式料理店受疫情影響，決定延後開業，老闆得知部桃大夜班護理人員常沒東西可吃，他近日開起「深夜食堂」，專替部桃大夜現做熱呼呼便當，並在午夜時分送到部桃去。圖／中聖里長崔美瑛提供
桃園區1家日式料理店受疫情影響，決定延後開業，老闆得知部桃大夜班護理人員常沒東西可吃，他近日開起「深夜食堂」，專替部桃大夜現做熱呼呼便當，並在午夜時分送到部桃去。圖／中聖里長崔美瑛提供
桃園區1家日式料理店受疫情影響，近日替部桃大夜現做熱呼呼便當，上頭貼有打氣字條。圖／中聖里長崔美瑛提供
桃園區1家日式料理店受疫情影響，近日替部桃大夜現做熱呼呼便當，上頭貼有打氣字條。圖／中聖里長崔美瑛提供
桃園區1家日式料理店受疫情影響，決定延後開業，老闆得知部桃大夜班護理人員常沒東西可吃，他近日開起「深夜食堂」，專替部桃大夜現做熱呼呼便當。圖／中聖里長崔美瑛提供
桃園區1家日式料理店受疫情影響，決定延後開業，老闆得知部桃大夜班護理人員常沒東西可吃，他近日開起「深夜食堂」，專替部桃大夜現做熱呼呼便當。圖／中聖里長崔美瑛提供
桃園區1家日式料理店受疫情影響，決定延後開業，老闆得知部桃大夜班護理人員常沒東西可吃，他近日開起「深夜食堂」，專替部桃大夜現做熱呼呼便當。圖／中聖里長崔美瑛提供
桃園區1家日式料理店受疫情影響，決定延後開業，老闆得知部桃大夜班護理人員常沒東西可吃，他近日開起「深夜食堂」，專替部桃大夜現做熱呼呼便當。圖／中聖里長崔美瑛提供

疫情 便當 護理師 部立桃園醫院 新冠肺炎

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