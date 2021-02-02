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基層診所築起抗疫防線 桃醫公會：民眾可緊張但別恐慌

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
鄭文燦今天到遠東診所替第一線基層診所人員加油。記者曾健祐／攝影
鄭文燦今天到遠東診所替第一線基層診所人員加油。記者曾健祐／攝影

部桃群聚疫情升溫，為關心同在防線的第一線基層診所，桃園市長鄭文燦今攜N95口罩、防護衣等資源，赴遠東耳鼻喉科診所贈予院長莫振東，莫身兼桃園市醫師公會理事長，他說桃園雖是國內疫情震央，民眾可以緊張但不要恐慌，醫護人員會發揮專業擋下疫情，把關國人健康。

莫振東說，去年1月疫情開始，桃園市醫師公會4400多位醫師和全國5萬多位醫師一樣，都兢兢業業秉持專業，而基層診所聯防在之前磐石艦案例，及上月部桃院內感染案852擴散，都是靠基層診所協助聯堵住破口。

他說，民眾到診所掛號，櫃台會詢問有關TOCC，包括旅遊、職業、接觸有無群聚史等，再量體溫、消毒雙手，接著就是刷健保卡顯示重要相關警示資訊，若遇到居家檢疫、居家隔離或自主健康管理就會依中央規定去做，不會製造出醫療人球。

莫表示，雖然上月起桃園是疫情震央，但也呼籲民眾「可以緊張，但不要恐慌」，專業人員會站在第一線擋下疫情；他也感謝鄭文燦關心第一線醫護，他身上穿戴的防護衣、口罩都是最近才補進來的，今天第二批物資補進來，代表市府關心也重視醫護人員。

鄭文燦說，國境到醫院防線不只是桃園11家責任醫院，桃園有1591家基層醫療院所，和民眾接觸最密切也需要高度防護，市府特別爭取包括N95口罩、防護衣、面罩、護目鏡及酒精，接著也會增加醫療用手套給第一線醫師最好的裝備。

鄭文燦指出，現在除口頭詢問TOCC，現在健保卡有雲端註記，醫院可再提高防護警覺，希望在第一線就保護醫護人員安全、確保病人權益，桃園醫師公會也達成不拒診的共識，而健保署有針對部桃專案，加成50%給付，若拒診會醫療法問題。

鄭文燦示範到診所掛號，櫃台會先詢問TOCC並量體溫。記者曾健祐／攝影
鄭文燦示範到診所掛號，櫃台會先詢問TOCC並量體溫。記者曾健祐／攝影
鄭文燦（左）致贈N95口罩、防護衣等資源給遠東診所院長莫振東（右）。記者曾健祐／攝影
鄭文燦（左）致贈N95口罩、防護衣等資源給遠東診所院長莫振東（右）。記者曾健祐／攝影

疫情 醫師 健保卡 鄭文燦 醫護人員

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