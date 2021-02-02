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量身打造直送愛心 他們的捐贈溫暖脆弱家庭

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國際獅子會300G1區頭份惠光獅子會結合縣政府評估脆弱家庭的需求，今天在家樂福苗栗店啟動裝箱送暖行動。記者范榮達／攝影
國際獅子會300G1區頭份惠光獅子會結合縣政府評估脆弱家庭的需求，今天在家樂福苗栗店啟動裝箱送暖行動。記者范榮達／攝影

苗栗縣泰安鄉後山的「小東」與祖父同住，因房子簡陋，擋不住寒風灌入屋內，前幾波寒流晚上睡覺很辛苦，國際獅子會300G1區頭份惠光獅子會結合縣政府評估需求，今天啟動捐贈棉被等生活物資給「小東」家，獲家樂福苗栗店支持免費宅配到家，溫暖小東一家人。

縣府設有苗栗區、竹南區、通苑區及獅潭區等4處社會福利服務中心，服務621戶脆弱家庭，其中，偏鄉獅潭、泰安、南庄、三灣鄉有45戶家庭，農曆春節前夕，國際獅子會300G1區頭份惠光獅子會結合縣政府評估他們的需求，今天在家樂福苗栗店啟動裝箱送暖行動。

縣長徐耀昌等人量身打造，將棉被、成人尿布、白米、罐頭、麵條、乾糧等生活物資逐一裝箱，考量疫情及交通不便等因素，家樂福苗栗店免費宅配直接送到家，徐耀昌指出，45戶家庭於過年前可以收到需要的生活物質，同時希望喚起社會大眾能多關心需要幫助的家庭，讓愛充滿各個角落。

國際獅子會300G1區頭份惠光獅子會結合縣政府評估脆弱家庭的需求，今天在家樂福苗栗店啟動裝箱送暖行動。記者范榮達／攝影
國際獅子會300G1區頭份惠光獅子會結合縣政府評估脆弱家庭的需求，今天在家樂福苗栗店啟動裝箱送暖行動。記者范榮達／攝影

家樂福 徐耀昌 疫情

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