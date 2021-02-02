量身打造直送愛心 他們的捐贈溫暖脆弱家庭

苗栗縣泰安鄉後山的「小東」與祖父同住，因房子簡陋，擋不住寒風灌入屋內，前幾波寒流晚上睡覺很辛苦，國際獅子會300G1區頭份惠光獅子會結合縣政府評估需求，今天啟動捐贈棉被等生活物資給「小東」家，獲家樂福苗栗店支持免費宅配到家，溫暖小東一家人。

縣府設有苗栗區、竹南區、通苑區及獅潭區等4處社會福利服務中心，服務621戶脆弱家庭，其中，偏鄉獅潭、泰安、南庄、三灣鄉有45戶家庭，農曆春節前夕，國際獅子會300G1區頭份惠光獅子會結合縣政府評估他們的需求，今天在家樂福苗栗店啟動裝箱送暖行動。