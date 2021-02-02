快訊

翁山蘇姬下落何方？緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民生用水優先 竹縣即日起放寬工業地下水取用限制

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
目前寶山水庫蓄水率約33％、寶二水庫則下滑至19％，蓄水量非常低。記者陳斯穎／攝影
目前寶山水庫蓄水率約33％、寶二水庫則下滑至19％，蓄水量非常低。記者陳斯穎／攝影

因應缺水嚴重，新竹縣政府工務處依據水利法，即日起將放寬工業地下水水權用水限制至6月30日止，減少對於自來水的依賴，工務處表示，大新竹地區仍仰賴寶山及寶二水庫為主，雖有「桃園新竹備援管線」可由桃園供水1成，仍期待未來梅雨季能為寶山及寶二水庫帶來的水氣。

縣長楊文科表示，剛通水的桃園新竹備援管線工程，雖可讓石門水庫支援新竹地區用水，希望廠商除了優先使用自有地下水源，也要提高廢水回收比例，全民也要節約用水，一起渡過水情不樂觀的艱難時刻。

工務處統計，截至今年1月15日止，新竹縣轄內共有286口地下水工業用水權井，每年核定的水權量為3475萬噸，平均每日可供應9萬噸工業用水，目前寶山水庫蓄水率約33％、寶二水庫則下滑至19％，蓄水量非常低。

工務處長林鶴斯指出，大新竹地區包含新竹縣、新竹市，過去每日平均用水約56萬公噸，因應水情因素，自來水公司減壓供水，目前每天用水約52萬公噸，即使桃園供水北水南運，可從原本每天7.8萬噸提升至20萬噸，根據中央氣象局預測反聖嬰現象，2、3月降雨仍可能偏少。

考慮降雨不足、水庫吃緊的狀況下，工務處參考鄰近縣市作法，並援引水利法施行細則第64-1條第2款規定，即日起取消地下水工業用水的水量限制，初步開放日期至6月30日，建議工業用戶優先使用自有地下水源，節約自來水用量留給民生使用，也期望能在梅雨季時，讓水庫解渴。

新竹 石門水庫 地下水

延伸閱讀

桃竹備援管線通水 每日最高20萬噸

上山玩更安全 竹縣南清公路31K路段拓寬工程春節前完工

竹縣買柑 新春大桔大利

疫情趨嚴 竹縣各車站大消毒 即日起醫院全面禁止探病

相關新聞

部桃疫情開不了業 他的「深夜食堂」溫暖大夜護理師

衛福部桃園醫院群聚造成19人確診，疫情還未趨緩，周邊餐廳生意也受影響，桃園區1家日式料理店受疫情影響，決定延後開業，老闆...

這次不是送訂餐 40位粉紅外送員中壢天晟醫院送暖

桃園市有11家防疫責任醫院，經常有民眾或公司企業送暖。中壢天晟醫院很昨天粉紅，40位foodpanda外送員騎著機車，浩...

民生用水優先 竹縣即日起放寬工業地下水取用限制

因應缺水嚴重，新竹縣政府工務處依據水利法，即日起將放寬工業地下水水權用水限制至6月30日止，減少對於自來水的依賴，工務處...

基層診所築起抗疫防線 桃醫公會：民眾可緊張但別恐慌

部桃群聚疫情升溫，為關心同在防線的第一線基層診所，桃園市長鄭文燦今攜N95口罩、防護衣等資源，赴遠東耳鼻喉科診所贈予院長...

量身打造直送愛心 他們的捐贈溫暖脆弱家庭

苗栗縣泰安鄉後山的「小東」與祖父同住，因房子簡陋，擋不住寒風灌入屋內，前幾波寒流晚上睡覺很辛苦，國際獅子會300G1區頭...

春節連假 新竹往返台北、桃園替代道路看這裡

春節年假即將到來，為舒緩返鄉及出遊車潮，交通部公路總局第一區養護工程處建議，春節期間北部地區的中短程旅遊，用路人可以利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。