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民生用水優先 竹縣即日起放寬工業地下水取用限制
因應缺水嚴重，新竹縣政府工務處依據水利法，即日起將放寬工業地下水水權用水限制至6月30日止，減少對於自來水的依賴，工務處表示，大新竹地區仍仰賴寶山及寶二水庫為主，雖有「桃園新竹備援管線」可由桃園供水1成，仍期待未來梅雨季能為寶山及寶二水庫帶來的水氣。
縣長楊文科表示，剛通水的桃園新竹備援管線工程，雖可讓石門水庫支援新竹地區用水，希望廠商除了優先使用自有地下水源，也要提高廢水回收比例，全民也要節約用水，一起渡過水情不樂觀的艱難時刻。
工務處統計，截至今年1月15日止，新竹縣轄內共有286口地下水工業用水權井，每年核定的水權量為3475萬噸，平均每日可供應9萬噸工業用水，目前寶山水庫蓄水率約33％、寶二水庫則下滑至19％，蓄水量非常低。
工務處長林鶴斯指出，大新竹地區包含新竹縣、新竹市，過去每日平均用水約56萬公噸，因應水情因素，自來水公司減壓供水，目前每天用水約52萬公噸，即使桃園供水北水南運，可從原本每天7.8萬噸提升至20萬噸，根據中央氣象局預測反聖嬰現象，2、3月降雨仍可能偏少。
考慮降雨不足、水庫吃緊的狀況下，工務處參考鄰近縣市作法，並援引水利法施行細則第64-1條第2款規定，即日起取消地下水工業用水的水量限制，初步開放日期至6月30日，建議工業用戶優先使用自有地下水源，節約自來水用量留給民生使用，也期望能在梅雨季時，讓水庫解渴。
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