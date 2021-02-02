影／苗縣長視察年節食品販售 衛生局抽驗僅1件不合格
苗栗縣衛生局在年節前啟動「春節複合式專案」，針對縣內的網購年節食品製造業、年貨大街及應景食品販售業、餐廳進行抽驗及稽查，其中僅1件臘肉不合格，縣長徐耀昌上午到苗栗市南苗市場視察年節食品販售及標示情況，強調縣府為民眾食安把關，要讓民眾採買年節食品都能安全飲食、安心消費。
徐耀昌上午由衛生局長張蕊仙陪同視察南苗市場，在米市街口的南北貨商行了解年節食品標示情況，店家也一一說明，像目前因疫情關係落花生不能散裝販賣，業者必須封袋銷售，徐耀昌對店家標示清楚表示肯定，還有小年夜拜天公的「五乾」、「五濕」供品食材，市場上也裝袋販售且有清楚標示，方便消費者選購。
徐耀昌指出，縣府衛生局春節前啟動春節複合式專案抽驗豬、牛、魚肉製品及糕餅、花生製品、蜜餞、豆製品、生鮮蔬果、火鍋料理包及熟食菜餚等春節應景食品共 65件 ，抽驗項目包括防腐劑、保色劑、微生物、動物用藥及農藥殘留等，其中僅1件臘肉製品防腐劑超標不合規定，除了要求下架停售，並移請來源廠商所在縣市衛生局處理。
他表示，衛生局在年節前進行稽查，希望讓民眾採買年貨都能安心，提醒縣民掌握「先看後聞」順序，購買散裝食品時不選外觀過於鮮豔或白皙的食材，並確認業者正確標示品名及原產地，此外也不要選有刺鼻、酸臭、腐敗味或芳香氣味強烈的食品。
此外，縣衛生局最近會同縣府各單位稽查縣內豬肉攤商及販售含有豬肉的食品，共抽驗37件，衛生局表示檢驗結果都未檢出含有萊克多巴胺。
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