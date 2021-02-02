影／苗縣長視察年節食品販售 衛生局抽驗僅1件不合格

苗栗縣衛生局在年節前啟動「春節複合式專案」，針對縣內的網購年節食品製造業、年貨大街及應景食品販售業、餐廳進行抽驗及稽查，其中僅1件臘肉不合格，縣長徐耀昌上午到苗栗市南苗市場視察年節食品販售及標示情況，強調縣府為民眾食安把關，要讓民眾採買年節食品都能安全飲食、安心消費。

徐耀昌上午由衛生局長張蕊仙陪同視察南苗市場，在米市街口的南北貨商行了解年節食品標示情況，店家也一一說明，像目前因疫情關係落花生不能散裝販賣，業者必須封袋銷售，徐耀昌對店家標示清楚表示肯定，還有小年夜拜天公的「五乾」、「五濕」供品食材，市場上也裝袋販售且有清楚標示，方便消費者選購。

徐耀昌指出，縣府衛生局春節前啟動春節複合式專案抽驗豬、牛、魚肉製品及糕餅、花生製品、蜜餞、豆製品、生鮮蔬果、火鍋料理包及熟食菜餚等春節應景食品共 65件 ，抽驗項目包括防腐劑、保色劑、微生物、動物用藥及農藥殘留等，其中僅1件臘肉製品防腐劑超標不合規定，除了要求下架停售，並移請來源廠商所在縣市衛生局處理。

他表示，衛生局在年節前進行稽查，希望讓民眾採買年貨都能安心，提醒縣民掌握「先看後聞」順序，購買散裝食品時不選外觀過於鮮豔或白皙的食材，並確認業者正確標示品名及原產地，此外也不要選有刺鼻、酸臭、腐敗味或芳香氣味強烈的食品。