春節連假 新竹往返台北、桃園替代道路看這裡

春節年假即將到來，為舒緩返鄉及出遊車潮，交通部公路總局第一區養護工程處建議，春節期間北部地區的中短程旅遊，用路人可以利用台61線及台31線做為新竹地區與台北、桃園間往返的替代道路。

公路總局表示，西濱快速公路台61線北部路段，除了新竹市區外都已通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接台64、66、68線，與國道1號、國道3號形成區域路網，成為北部地區的中、短程主要運輸走廊。

依往例，春節期間新竹地區將出現3波車潮，第1波南下返鄉團圓車流預計自2月9日午後開始出現南向車流，集中於10日白天及11日上午；第2波預計自12日中午起至13日下午出現初二回娘家車潮，車流無方向性，南北向主要交通要道皆車多；第三波為收假車潮，預計自14、15日午後出現較大車流，用路人可以提早出發，避開車多時段。

第一區養護工程處將進行疏導措施，其中，台15線72k竹港大橋至77K海埔路口，預定10日晚間9點到16日晚間9點，台68線下台15南寮封閉左轉南下車道，民眾可改由台68線直行榮濱路，左轉122縣道，再右轉至台15線南下，或由台68線南寮交流道右轉台15線北上至西濱路一段126巷口迴轉南下台15線。

台61線銜接國3西濱交流道，14到15日封閉北上匝道，屆時請用路人續行台61至前方86.5公里附近，再右轉香山聯絡道銜接國3香山交流道北上。

因國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，第一區養護工程處規畫台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國道壅塞車路段。