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卜蜂董座：萊豬進口是政治問題 民眾吃到機率很低

案908足跡醫院門診量減 線上忘年會摸彩照常舉辦

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫院在外面設置到過部立桃園醫院的病友專用診間。記者鄭國樑／攝影
醫院在外面設置到過部立桃園醫院的病友專用診間。記者鄭國樑／攝影

桃園某醫院因為有部桃確診案889（退休男）到過該院門診，並疑似在診間候診的時候，傳染給一名男子（案908）引起關注，今天是中央防疫流行指揮中心公布案908相關疫調的第4天，醫院門診、急診都正常運作，但是門診病人明顯減少。

在醫院外面規劃的部立桃園醫院病人篩檢站也是冷清，預約掛號門診的人會收到院方傳的簡訊，強調按照衛生局的標準醫院是安全的，防疫指揮中心也沒有通知醫院要做任何調整，請民眾安心、準時就診；這幾天不少民眾在醫院的粉絲團留言，為醫護人員加油打氣，也有人送物資關懷。

這家醫院昨天開始，如期舉行5天的線上「忘年會」，發生案908病例之前，醫院就決定取消尾牙，改為在粉絲團辦線上摸彩還直播，一連5天每天中午、下午3點準時直播，獎品多而且豐富，除了現金禮券還有餐券、電影票，最大的獎是iPhone手機，即使抽中小獎也覺得開心，因為正當大家忙著防疫工作的時候，忘年會為醫院注入輕鬆的氣氛，多少緩解一些壓力。

直播 衛生局 醫護人員

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