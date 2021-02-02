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這次不是送訂餐 40位粉紅外送員中壢天晟醫院送暖
桃園市有11家防疫責任醫院，經常有民眾或公司企業送暖。中壢天晟醫院很昨天粉紅，40位foodpanda外送員騎著機車，浩浩蕩蕩的在醫院門口集合。這一次不是醫院叫外送，而是公司在中壢的據點自掏腰包，邀集40位外送員專程送物資到醫院，為醫護人員加油。
院方昨天深夜在粉團發布這則訊息，感謝中壢foodpanda集結40位成員，騎著招牌粉紅機車送來滿滿的愛心物資，為堅守防疫崗位的醫院同仁們加油打氣，現場由蔡芳生院長頒贈感謝狀，表達天晟醫院全體同仁的感謝。
foodpanda主管告訴醫院，謝謝他們辛苦在第一線防疫，他們覺得應該為醫護人員做些什麼，因此計畫這次送暖行動，考量熟食不容易保存，因此採購一些乾糧讓醫護人員在休息的時候，可以填肚子紓解壓力。
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