快訊

卜蜂董座：萊豬進口是政治問題 民眾吃到機率很低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這次不是送訂餐 40位粉紅外送員中壢天晟醫院送暖

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
40位外送員粉紅色的服裝和裝備相當顯眼。圖／中壢天晟醫院提供
40位外送員粉紅色的服裝和裝備相當顯眼。圖／中壢天晟醫院提供

桃園市有11家防疫責任醫院，經常有民眾或公司企業送暖。中壢天晟醫院很昨天粉紅，40位foodpanda外送員騎著機車，浩浩蕩蕩的在醫院門口集合。這一次不是醫院叫外送，而是公司在中壢的據點自掏腰包，邀集40位外送員專程送物資到醫院，為醫護人員加油。

院方昨天深夜在粉團發布這則訊息，感謝中壢foodpanda集結40位成員，騎著招牌粉紅機車送來滿滿的愛心物資，為堅守防疫崗位的醫院同仁們加油打氣，現場由蔡芳生院長頒贈感謝狀，表達天晟醫院全體同仁的感謝。

foodpanda主管告訴醫院，謝謝他們辛苦在第一線防疫，他們覺得應該為醫護人員做些什麼，因此計畫這次送暖行動，考量熟食不容易保存，因此採購一些乾糧讓醫護人員在休息的時候，可以填肚子紓解壓力。

中壢天晟醫院院長蔡芳生回贈感謝狀，謝謝外送公司和員工送暖。圖／中壢天晟醫院提供
中壢天晟醫院院長蔡芳生回贈感謝狀，謝謝外送公司和員工送暖。圖／中壢天晟醫院提供
大家在醫院門口集合，送物資為防疫人員加油。圖／中壢天晟醫院提供
大家在醫院門口集合，送物資為防疫人員加油。圖／中壢天晟醫院提供

醫護人員 foodpanda 外送員

延伸閱讀

44歲外送員深夜車禍 噴飛100公尺送醫不治

樹林發生機車小貨車事故 外送員傷重不治

他半夜訂外送吃到臭酸肉！一查店家位置「超毛」 網曝驚悚內幕

外送員「隱形成本」太大 正職月入9萬他嘆「根本是虛的」

相關新聞

這次不是送訂餐 40位粉紅外送員中壢天晟醫院送暖

桃園市有11家防疫責任醫院，經常有民眾或公司企業送暖。中壢天晟醫院很昨天粉紅，40位foodpanda外送員騎著機車，浩...

桃市議員彭俊豪募集物資慰勞衛福部桃園醫院

桃園市議員彭俊豪上午與清華荷基金會共同捐贈衛福部桃園醫院1500盒烏魚子禮盒，協調源春中藥行捐贈人蔘飲禮盒200盒、古華...

古稀癌友將孤獨轉為文字 鼓勵口癌病友活出自信

陽光基金會桃竹中心2015年成立，提供桃園、新竹地區燒傷、口腔癌與顏面損傷的傷病友即時、就近的協助，同年的八仙塵燃事件中...

林智堅訪鄭文燦 竹市五飯店業者贈500組年菜挺醫護

新竹市長林智堅今與竹市5家飯店及餐飲業者前往桃園市防災應變中心致贈500份溫馨年菜，為部桃的醫護人員加油打氣，「盼疫情穩...

石門水庫水情吃緊 盼春雨解渴

近期雨水不多，石門水庫昨天有效蓄水率63.2%，屬中低水位，北區水資局表示，春節期間供水穩定，但水情仍吃緊，應節約用水、...

竹市「平安好年」 每家都有

農曆春節將至，新竹市政府準備17萬份賀歲春聯，邀請在地書法家林俊宏揮毫寫下「平安好年」，將投遞至全市家戶，另打造創意紅包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。