這次不是送訂餐 40位粉紅外送員中壢天晟醫院送暖

桃園市有11家防疫責任醫院，經常有民眾或公司企業送暖。中壢天晟醫院很昨天粉紅，40位foodpanda外送員騎著機車，浩浩蕩蕩的在醫院門口集合。這一次不是醫院叫外送，而是公司在中壢的據點自掏腰包，邀集40位外送員專程送物資到醫院，為醫護人員加油。

院方昨天深夜在粉團發布這則訊息，感謝中壢foodpanda集結40位成員，騎著招牌粉紅機車送來滿滿的愛心物資，為堅守防疫崗位的醫院同仁們加油打氣，現場由蔡芳生院長頒贈感謝狀，表達天晟醫院全體同仁的感謝。