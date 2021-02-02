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因應春節人車潮 中壢分局實施交通疏導措施

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
因應春節人車潮，中壢分局實施交通疏導措施。圖／中壢分局提供
因應春節人車潮，中壢分局實施交通疏導措施。圖／中壢分局提供

因應春節連續假期交通疏導，桃園市中壢分局特於春節連續假期前夕，邀集市政府交通局、中壢區公所、華泰名品城等各政府單位及業者，辦理春節連假易壅塞路段及替代道路的交通規畫、疏導作為會勘。

中壢分局表示，中壢轄區仁海宮、高鐵周邊（華泰名品城、置地廣場、IKEA）皆為轄區重要景點，春節期間預估有龐大旅遊及購物人潮、車潮前往高鐵周邊商城購物及仁海宮參香，為能有效紓解交通，各單位研討後，於春節期間將洽溪路方向增加綠燈秒數，並將仁海宮廟前號誌管制時段延長至凌晨2點，今年中壢警方除了製作停車場QRCODE，張貼於電視牆及發放駕駛，又以空拍機隨時監控道路車潮，超前部屬因應周邊交通狀況，希望於停車場即將滿場時，讓民眾能瞭解周邊停車場位置，節省問路及搜尋時間。

另春節連假期間國道實施交通疏導措施，國道1號平鎮系統南下入口封閉，實施交管，呼籲民眾若遇交流道壅塞，建議改走替代道路。

替代道路資訊如下：

一、中壢交流道替代道路

南下：平鎮區民族路→右轉環南路（台1線）→右轉延平路（台1線）南下。

北上：平鎮區民族路→左轉環西路、環北路台1線北上；或中山高銜接台66線往西方向→右轉台15線濱海公路北上。

二、內壢交流道替代道路

南下：中壢區中園路→右轉中華路（台1線）→右轉環北路（台1線）南下。

北上：中壢區中園路→左轉中華路（台1線）北上。

另春節連假期間國道1號平鎮系統南下入口封閉，實施交管，建議改走替代道路。圖／中壢分局提供
另春節連假期間國道1號平鎮系統南下入口封閉，實施交管，建議改走替代道路。圖／中壢分局提供
中壢警方製作停車場QRCODE，張貼於電視牆及發放駕駛。圖／中壢分局提供
中壢警方製作停車場QRCODE，張貼於電視牆及發放駕駛。圖／中壢分局提供
中壢警方製作停車場QRCODE，張貼於電視牆及發放駕駛。圖／中壢分局提供
中壢警方製作停車場QRCODE，張貼於電視牆及發放駕駛。圖／中壢分局提供

春節 替代道路 停車場

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