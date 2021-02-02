桃市議員彭俊豪募集物資慰勞衛福部桃園醫院

桃園市議員彭俊豪上午與清華荷基金會共同捐贈衛福部桃園醫院1500盒烏魚子禮盒，協調源春中藥行捐贈人蔘飲禮盒200盒、古華花園飯店牛肉麵200份、亞運保齡球館球卷100張及七盞茶飲料100杯，以慰勞全體醫護人員辛勤。

彭俊豪表示，這次桃園醫院爆發群聚事件後，許多醫護擔心返家後會有傳染給家人的風險，紛紛留宿在醫院，外界都擔心院內物資需求不夠，紛紛送進愛心便當、暖暖包、飲料等物資，在這次群聚事件解除之後，就是農曆新年到來，在與院方聯繫後，與清華荷基金會共同採購烏魚子禮盒，及協調在地企業捐贈人蔘飲、牛肉麵、球卷及飲料等，感謝醫護人員辛勞，並呼籲全民加入，一起挺醫護、挺部桃，安心過個好年。

清華荷基金會說，這次疫情爆發，有感醫護人員的付出，與彭俊豪共同採購1500盒烏魚子禮盒，希望藉由一點小小心意，表達對醫護人員深深感謝。

桃園醫院表示，桃園醫院現在不但裝備物資充足，全體醫護戰鬥力十足，一定可以在第一線為國人，為全世界，打出最漂亮的一戰，桃園醫院再次感謝全國人民的支持，相信有你，我們會守住台灣。