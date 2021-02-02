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古稀癌友將孤獨轉為文字 鼓勵口癌病友活出自信

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
邱昭忠寫春聯贈與陽光基金會桃竹中心。圖／陽光基金會提供
邱昭忠寫春聯贈與陽光基金會桃竹中心。圖／陽光基金會提供

陽光基金會桃竹中心2015年成立，提供桃園、新竹地區燒傷、口腔癌與顏面損傷的傷病友即時、就近的協助，同年的八仙塵燃事件中陪伴將近百位傷者走完復健歷程，目前每年服務在地逾400位傷病友，在此之中，年滿72歲口腔癌病友邱昭忠有感於曾獲得的幫助，今年書寫數十幅春聯趕於農曆年前贈與桃竹中心，並以此鼓勵相同生命經驗的病友，活出嶄新的自信人生。

出生於桃園的邱昭忠，2005年被診斷出口腔癌，2015年再度確診出齒齦癌第4期。為能完全治癒，他選擇口腔皮瓣手術，將齒齦進行大範圍切除，並取左大腿皮瓣重建，而後接受一連串的放射治療及化學治療。在他接受治療的同時，除了面對術後的復健歷程，以及外觀巨大改變的心理適應外，還持續照顧更為年邁的父親。

「當時，在手術治療過後，沒有辦法清楚說話，也不敢外出見朋友、三餐僅能靠著流質飲食，幸好陽光基金會桃竹中心的劉怡均社工師積極到家裡拜訪及關懷，鼓勵我走出家門。同時在參與桃竹中心口腔癌病友的聚會時，看見許多與我相同遭遇的人，但不同的是，他們都能自信地笑著、自在地吃著東西。我心想著自己應該也可以同這群病友一樣過生活」。

受到病友、社工與治療師的鼓勵，邱昭忠轉換悲觀心態，試著積極地尋找生活興趣。「因為無法清楚說話，也不能勉強朋友們都要假裝聽懂，所以當時我最好的朋友就是＂電視＂。看著電視上的字幕，想起國小時練習書法的經驗，於是決定重新提筆。一開始寫得不是那麼好，寫了又揉、揉了又寫，家裡整地都鋪滿練習的報紙與書帖。每天花3到4小時練習，寫超過500個字，自己也在文字中找到安定的力量」，邱昭忠說。

陽光基金會桃竹中心也希望有更多相同情況的病友，或關心口腔癌或顏面損傷的社會大眾與陽光聯繫，因此，特別將邱昭忠的書寫的春聯作品分享給社會大眾。舉凡是桃園、新竹的民眾，於2月9日(二)前都能以10張發票至陽光基金會桃竹中心兌換春聯一幅。

陽光基金會桃竹中心地址在桃園市中壢區復興路46號6樓，也可撥打聯絡電話洽桃竹中心社教專員謝瑀芯03-4276512#104。

邱昭忠每年送春聯至陽光基金會桃竹中心鼓勵病友們。圖／陽光基金會提供
邱昭忠每年送春聯至陽光基金會桃竹中心鼓勵病友們。圖／陽光基金會提供
邱昭忠寫春聯贈與陽光基金會桃竹中心。圖／陽光基金會提供
邱昭忠寫春聯贈與陽光基金會桃竹中心。圖／陽光基金會提供

口腔癌 春聯 復健

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