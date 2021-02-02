林智堅率飯店業捐年菜 鄭文燦：防疫不能僥倖

桃園醫院發生武漢肺炎群聚案，各界愛心物資不斷湧入力挺醫護人員，新竹市長林智堅今天率5家飯店業者捐贈年菜，桃園市長鄭文燦表示，防疫維持不容易，要嚴謹不能有僥倖心理。

林智堅在出席防疫專案會議捐贈後接受媒體聯訪，對於記者詢問，近日頻繁到訪桃園，是否為接班桃園市，他表示，這個月確實頻繁到桃園，因為大新竹地區水情吃緊，中央因前瞻基礎建設推動北水南送的桃竹備援管線工程，前段時間就多次到桃園視察，昨天也和總統蔡英文及行政院長蘇貞昌見證工程完成，不僅是對大新竹地區，對國家半導體產業也是非常重要的建設。

林智堅指出，另外為具體表示對桃園人及醫護人員的支持，他邀集新竹5家飯店業者共襄盛舉，為桃園市的醫護人員送上超過500份年菜，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情穩定後，希望第一線的醫護人員能在過年前回家，與家人團圓吃年夜飯，飯店業者會等到醫護人員過年回家時，再把年菜送到他們家裡。

林智堅說，他的岳父早年就北上桃園打拚，岳母也還住在桃園，也藉機代表家人感謝桃園市政府的付出，此刻台灣面對共同的敵人病毒，更要團結一致，一起撐醫護人員守護這塊土地。在中央與地方攜手合作下度過這疫情，「光來了黑暗就散去」，相信疫情就像這幾天的天氣，非常溫暖充滿陽光。

面對記者詢問，是否有意拉拔林智堅當做接班人，鄭文燦表示，桃竹是一個生活圈，昨天桃園送水到新竹，今天新竹送暖到桃園，兩個城市是公認的幸福城市也是成長最快的城市，雖然城市規模不同但本質一樣，都是注重科技、文化、生態的城市，過去雙方互動密切。

鄭文燦指出，台灣能精準防疫，維持低本土案例及死亡率非常不容易，防疫要嚴謹，不能有僥倖心理也不能有防疫破口，防疫還沒結束也還沒畫下句號，上半場台灣的防疫贏得全世界的肯定，相信沒有任何幸運的成分，嚴格講「要九十九分的努力加上一分的幸運」。

鄭文燦說，希望衛生福利部桃園醫院事件是上半場最後一個事件，但因為還沒結束，他的心情完全輕鬆不得、專注在防疫工作上，感謝市民的配合，口罩戴起來了、心情改變了，生活也做了調整，過年的計畫都因此做了調整。

鄭文燦表示，這幾天在發放慰問金時，有醫院反映行政支援及環保清潔人員也在醫院工作，同樣的風險是否應該加入，市府會請衛生局趕快匡列加入。

最後林智堅也問鄭文燦「你好像瘦了」，鄭文燦也難得表示「我如果防疫結束跟智堅一樣瘦就好了」，讓緊張的防疫會議多了一絲輕鬆的氣氛。