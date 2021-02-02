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林智堅訪鄭文燦 竹市五飯店業者贈500組年菜挺醫護

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今與竹市5家飯店及餐飲業者前往桃園市防災應變中心致贈500份溫馨年菜，為部桃的醫護人員加油打氣。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今與竹市5家飯店及餐飲業者前往桃園市防災應變中心致贈500份溫馨年菜，為部桃的醫護人員加油打氣。圖／新竹市政府提供

新竹市長林智堅今與竹市5家飯店及餐飲業者前往桃園市防災應變中心致贈500份溫馨年菜，為部桃的醫護人員加油打氣，「盼疫情穩定，醫護都能回家團圓」，桃園市長鄭文燦也代表市府致贈感謝狀，感謝竹市支持與關心，與桃園站在一起，挺部桃、挺桃園。

林智堅表示，最近他不是在桃園，就是在往桃園的路上，今邀集新竹在地五家飯店業者，新竹國賓飯店、新竹老爺酒店、暐順麗緻飯店、煙波飯店以及風采宴會館，準備溫暖的年菜，希望給桃園第一線醫護人員帶來滿滿的支持與力量。

林智堅強調，竹市和桃市是兄弟之邦，希望在疫情穩定之後，桃園第一線醫護人員都能回家過年，並帶著溫暖的年菜和家人一起吃飯。此刻的台灣面對共同的敵人，更加要團結一致，守護最珍惜熱愛的土地，感謝所有站在第一線守護台灣的防疫人員，相信在大家同心努力下能很快度過疫情難關。

鄭文燦表示，竹市與桃市往來非常密切，昨天桃園送水到新竹一天20萬噸，今天新竹送年菜到桃園，希望醫護人員都能平安過好年，他特別感謝林智堅市長的幫忙，見證了兩座城市的好交情。

新竹市府表示，竹市5家飯店及餐飲業者，精心準備年節佳餚各100組，為辛勞的桃園醫護加油打氣。新竹國賓飯店贊助「新春年菜5件組」，包含圓滿珍饈拼盤（含烏魚子蛋捲、紹興醉雞、五味九孔、燒鴨、劍筍）、花雕雞油海虎蝦、乾隆港式佛跳牆、慢燉和牛牛頰肉、牛肝菌什錦蔬；新竹老爺酒店贊助花膠一品佛跳牆、好彩頭禮盒；暐順麗緻飯店贊助芋絲櫻花蝦米糕、美式爐烤豬肋排；煙波飯店贊助御品珍寶佛跳牆；風采宴會館贊助黃金蟲草燉雞湯、八寶蒸米糕。

新竹市長林智堅今與竹市5家飯店及餐飲業者前往桃園市防災應變中心致贈500份溫馨年菜，為部桃的醫護人員加油打氣。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今與竹市5家飯店及餐飲業者前往桃園市防災應變中心致贈500份溫馨年菜，為部桃的醫護人員加油打氣。圖／新竹市政府提供

新竹 年菜 醫護人員

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