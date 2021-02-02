林智堅訪鄭文燦 竹市五飯店業者贈500組年菜挺醫護

新竹市長林智堅今與竹市5家飯店及餐飲業者前往桃園市防災應變中心致贈500份溫馨年菜，為部桃的醫護人員加油打氣，「盼疫情穩定，醫護都能回家團圓」，桃園市長鄭文燦也代表市府致贈感謝狀，感謝竹市支持與關心，與桃園站在一起，挺部桃、挺桃園。

林智堅表示，最近他不是在桃園，就是在往桃園的路上，今邀集新竹在地五家飯店業者，新竹國賓飯店、新竹老爺酒店、暐順麗緻飯店、煙波飯店以及風采宴會館，準備溫暖的年菜，希望給桃園第一線醫護人員帶來滿滿的支持與力量。

林智堅強調，竹市和桃市是兄弟之邦，希望在疫情穩定之後，桃園第一線醫護人員都能回家過年，並帶著溫暖的年菜和家人一起吃飯。此刻的台灣面對共同的敵人，更加要團結一致，守護最珍惜熱愛的土地，感謝所有站在第一線守護台灣的防疫人員，相信在大家同心努力下能很快度過疫情難關。

鄭文燦表示，竹市與桃市往來非常密切，昨天桃園送水到新竹一天20萬噸，今天新竹送年菜到桃園，希望醫護人員都能平安過好年，他特別感謝林智堅市長的幫忙，見證了兩座城市的好交情。