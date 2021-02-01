桃竹備援管線日供新竹20萬噸水 鄭文燦：前瞻最佳見證

桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅今天前往平鎮給水廠，與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌訪視桃園新竹備援管線工程通水。鄭文燦指出，去年底石門水庫水位一度降至歷年新低，桃園也成為抗旱的核心地區，市府與經濟部合作，積極透過節水、調度、備援等措施，減緩石門水庫水位下降速度。考量新竹地區水情相較桃園更為嚴峻，透過桃竹備援管線工程通水，北水南調，每日可提供新竹地區20萬噸用水，如同及時雨，讓桃竹共享水資源，並讓台灣更好。

鄭文燦表示，水資源是重要國家資源，中央投入1800億元經費推動前瞻計畫水環境建設，包含北水南調，由南勢溪送水至台北市自來水事業處，並透過頂山腳加壓站送水至桃園大湳水廠，每天支援40萬噸用水，是樞紐工程；中央同時持續推動北水南調水線接續至新竹，翡翠水庫水源挹注新北市板新地區用水，最大供水能力已達每日81萬噸，再透過板新大漢溪水源南調計畫，板新給水廠回供桃園地區，最大供水能力已達每日51萬噸，再藉由桃竹備援管線，支援新竹地區最大供水能力已達每日20萬噸，備援管在工程提前至今年1月底提前完工。

鄭文燦表示，桃竹備援管線工程完工通水是前瞻計畫的最佳成功見證，也具備多重意義。因應國內水情嚴峻，市府去年10月成立抗旱應變小組，透過備援、節水、調度等多管齊下，包含桃園地區連續兩期農作停灌休耕，兩期休耕總面積加起來約4萬公頃，減少石門水庫用水量約1億7000噸。

此外，民生用水節水5%、工業用水自主節水7%，所有戰備水井納入供水、放流水一律再生使用、加上所有埤塘禁止放水，透過一連串高強度抗旱作為，讓石門水庫蓄水量略為回升到65%，希望能支應桃園地區用水量至梅雨季節來臨。

鄭文燦強調，治水沒有顏色、也沒有地域之分，水是國家重要資源，因此他特別感謝蔡總統及蘇院長全力支持前瞻計畫水環境建設，透過加壓站設置，桃園原鄉復興區終於有自來水可使用。此外，北水南調最後一哩路也終於完成，讓桃園新竹能共享水資源。

水利署也規畫推動擴大北水南引工作，未來可以供應石門水庫1年約3000至6000萬噸水源，這項計畫順利完成後，供水能力將大幅提升，屆時桃竹科技帶產業將能鬆一口氣，包含桃竹地區的半導體等電子業都能永續發展，並顧及民生用水需求，是國家之福。

立法委員林為洲、林思銘、黃世杰、柯建銘、湯蕙禎、趙正宇、鄭運鵬、鄭正鈐、經濟部長王美花、水利署長賴建信、台灣自來水公司董事長胡南澤今天都到場了解桃園新竹備援管線供水情況。