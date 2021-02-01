春安勤務登場員警工作量增 桃議員揪團贈1000防疫面罩
農曆新年將至，全國警察機關將同步執行「加強重要節日安全維護工作」，但近期肺炎疫情嚴峻，人人聞疫色變，桃園市議員楊家俍慰勉執勤員警辛勞，今天至平鎮警分局捐贈防疫物資，讓員警在防疫工作中，也能保護好自己的健康。
平鎮警分局分局長李建民表示，楊家俍議員熱心公益，有感於新管肺炎防疫物資需求還是很高，於是邀熱心的企業界及地方仕紳共襄盛舉，合計捐贈1000個防護面罩給第一線防疫人員，以提升警察同仁的自我防疫能力。
楊家俍說，警察工作有別一般行政部門，時常需要面對不特定的群眾，為民服務或辦案過程中與民眾或多或少都有近距離接觸，員警染疫的風險相對升高，因此無論是對民眾、同事或是家人，都有傳染的風險，防疫措施千萬不能馬虎。
收到防疫物資的第一線警察同仁也感到相當的開心，並表示現階段勤務均以防疫優先，無論是居家隔離或居家檢疫的訪視工作，或與民眾近距離接觸的取締酒駕工作，都有染疫的風險，這次能夠獲得防疫的物資，可以讓員警更放心、更安心執行各項勤務。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言