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春安勤務登場員警工作量增 桃議員揪團贈1000防疫面罩

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
楊家俍議員說明1000個防疫面罩是他和地方上熱心的企業人、士紳捐贈，讓員警執勤的時候有更好的防疫裝備。記者鄭國樑/翻攝
楊家俍議員說明1000個防疫面罩是他和地方上熱心的企業人、士紳捐贈，讓員警執勤的時候有更好的防疫裝備。記者鄭國樑/翻攝

農曆新年將至，全國警察機關將同步執行「加強重要節日安全維護工作」，但近期肺炎疫情嚴峻，人人聞疫色變，桃園市議員楊家俍慰勉執勤員警辛勞，今天至平鎮警分局捐贈防疫物資，讓員警在防疫工作中，也能保護好自己的健康。

平鎮警分局分局長李建民表示，楊家俍議員熱心公益，有感於新管肺炎防疫物資需求還是很高，於是邀熱心的企業界及地方仕紳共襄盛舉，合計捐贈1000個防護面罩給第一線防疫人員，以提升警察同仁的自我防疫能力。

楊家俍說，警察工作有別一般行政部門，時常需要面對不特定的群眾，為民服務或辦案過程中與民眾或多或少都有近距離接觸，員警染疫的風險相對升高，因此無論是對民眾、同事或是家人，都有傳染的風險，防疫措施千萬不能馬虎。

收到防疫物資的第一線警察同仁也感到相當的開心，並表示現階段勤務均以防疫優先，無論是居家隔離或居家檢疫的訪視工作，或與民眾近距離接觸的取締酒駕工作，都有染疫的風險，這次能夠獲得防疫的物資，可以讓員警更放心、更安心執行各項勤務。

警方表示有了防疫面罩再加上原本就一定要戴的口罩，執勤的時候防疫更有保障。記者鄭國樑/翻攝
警方表示有了防疫面罩再加上原本就一定要戴的口罩，執勤的時候防疫更有保障。記者鄭國樑/翻攝
楊家俍帶著熱心公益的朋友捐的防疫面罩，給平鎮警分局。記者鄭國樑/翻攝
楊家俍帶著熱心公益的朋友捐的防疫面罩，給平鎮警分局。記者鄭國樑/翻攝

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