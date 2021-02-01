春安勤務登場員警工作量增 桃議員揪團贈1000防疫面罩

農曆新年將至，全國警察機關將同步執行「加強重要節日安全維護工作」，但近期肺炎疫情嚴峻，人人聞疫色變，桃園市議員楊家俍慰勉執勤員警辛勞，今天至平鎮警分局捐贈防疫物資，讓員警在防疫工作中，也能保護好自己的健康。

平鎮警分局分局長李建民表示，楊家俍議員熱心公益，有感於新管肺炎防疫物資需求還是很高，於是邀熱心的企業界及地方仕紳共襄盛舉，合計捐贈1000個防護面罩給第一線防疫人員，以提升警察同仁的自我防疫能力。

楊家俍說，警察工作有別一般行政部門，時常需要面對不特定的群眾，為民服務或辦案過程中與民眾或多或少都有近距離接觸，員警染疫的風險相對升高，因此無論是對民眾、同事或是家人，都有傳染的風險，防疫措施千萬不能馬虎。